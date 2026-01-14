inmigracion

¿Cuándo inicia la congelación de trámite para nuevas visas en EE UU? Este día suspenden servicio

Estos son los países y la fecha en la que el Gobierno de Estados Unidos congeló el procesamiento de nuevas visas para inmigrantes.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Cómo afectará la congelación de emisión de visas para 75 países?

Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunció que dejará de procesar visas de inmigrante para 75 países cuyos ciudadanos podrían requerir asistencia pública del gobierno americano, hay dudas de cuándo iniciará este congelamiento.

Hay que destacar que el Departamento de Estado dijo que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, incluidos Colombia, Cuba y Brasil cuyos nacionales, la administración de Donald Trump ha considerado que probablemente requerirán asistencia pública en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado manifestó que había instruido a los oficiales consulares a detener las solicitudes de visas de inmigrante de los 75 países, de acuerdo con una orden más amplia emitida en noviembre que endureció las reglas para los potenciales inmigrantes que podrían convertirse en "cargas públicas".

¿Qué países serán afectados por la congelación de trámite para nuevas visas para inmigrantes en Estados Unidos?

Más sobre inmigracion

Video: Mujer evita detención de inmigrante durante operativo de ICE en Minnesota, así fue el momento
2 mins

Video: Mujer evita detención de inmigrante durante operativo de ICE en Minnesota, así fue el momento

Inmigración
Trump asegura que suspenderá pagos de asistencias sociales para inmigrantes a ciudades santuario
1 mins

Trump asegura que suspenderá pagos de asistencias sociales para inmigrantes a ciudades santuario

Inmigración
Recién casados piden que liberen a sus respectivas esposas: ICE las detuvo cuando tramitaban su green card
1:21

Recién casados piden que liberen a sus respectivas esposas: ICE las detuvo cuando tramitaban su green card

Inmigración
Una madre se opone a que el DHS use la foto de su hija fallecida para promover una operación migratoria
1:26

Una madre se opone a que el DHS use la foto de su hija fallecida para promover una operación migratoria

Inmigración
En medio de la ola de deportaciones, inmigrantes celebran su ciudadanía estadounidense: “Puedo respirar aliviado”
1:10

En medio de la ola de deportaciones, inmigrantes celebran su ciudadanía estadounidense: “Puedo respirar aliviado”

Inmigración
Experta advierte de "negligencia generalizada" en cárceles de ICE, donde la mayoría de las muertes eran prevenibles
8 mins

Experta advierte de "negligencia generalizada" en cárceles de ICE, donde la mayoría de las muertes eran prevenibles

Inmigración

De acuerdo con AP, los países afectados por la suspensión de visas para inmigrantes anunciada este miércoles son:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

¿Cuándo inicia la congelación de trámite para nuevas visas para inmigrantes en EE UU?

Según las autoridades, la suspensión de procesamiento de visas para inmigrantes comenzará el 21 de enero de 2026.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que este congelamiento no se aplicará a los solicitantes que busquen visas no inmigrantes, o visas temporales de turista o de negocios, que constituyen la gran mayoría de los solicitantes de visas.

Se espera que la demanda de visas no inmigrantes aumentará en los próximos meses y años debido a la próxima Copa Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, donde Estados Unidos será anfitrión o coanfitrión.

Mira también:

Relacionados:
inmigracionVisasinmigrantes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX