inmigracion ¿Cuándo inicia la congelación de trámite para nuevas visas en EE UU? Este día suspenden servicio Estos son los países y la fecha en la que el Gobierno de Estados Unidos congeló el procesamiento de nuevas visas para inmigrantes.

Video ¿Cómo afectará la congelación de emisión de visas para 75 países?

Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunció que dejará de procesar visas de inmigrante para 75 países cuyos ciudadanos podrían requerir asistencia pública del gobierno americano, hay dudas de cuándo iniciará este congelamiento.

Hay que destacar que el Departamento de Estado dijo que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, incluidos Colombia, Cuba y Brasil cuyos nacionales, la administración de Donald Trump ha considerado que probablemente requerirán asistencia pública en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado manifestó que había instruido a los oficiales consulares a detener las solicitudes de visas de inmigrante de los 75 países, de acuerdo con una orden más amplia emitida en noviembre que endureció las reglas para los potenciales inmigrantes que podrían convertirse en "cargas públicas".

¿Qué países serán afectados por la congelación de trámite para nuevas visas para inmigrantes en Estados Unidos?

De acuerdo con AP, los países afectados por la suspensión de visas para inmigrantes anunciada este miércoles son:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

¿Cuándo inicia la congelación de trámite para nuevas visas para inmigrantes en EE UU?

Según las autoridades, la suspensión de procesamiento de visas para inmigrantes comenzará el 21 de enero de 2026.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que este congelamiento no se aplicará a los solicitantes que busquen visas no inmigrantes, o visas temporales de turista o de negocios, que constituyen la gran mayoría de los solicitantes de visas.

Se espera que la demanda de visas no inmigrantes aumentará en los próximos meses y años debido a la próxima Copa Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, donde Estados Unidos será anfitrión o coanfitrión.