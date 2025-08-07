El actor de Superman que ahora trabaja para ICE y quiere que sus seguidores hagan lo mismo

Video Este es el millonario nuevo presupuesto de ICE destinado a deportaciones y centros de detención

Dean Cain, el actor recordado por interpretar a Superman en la serie “Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman” en la década de 1990, anunció en redes sociales que se suma como agente de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El anuncio, hecho en un video con la música de Superman, surge tras el inicio de nuevas redadas migratorias y coincide con una campaña nacional de reclutamiento de ICE . Cain, de 59 años y ex alguacil adjunto, afirmó que su decisión es parte de un compromiso con la seguridad del país y animó a sus seguidores a unirse también a la agencia.

El actor enfatizó los beneficios laborales de ICE, como un bono de $50,000, pago de préstamos estudiantiles y jubilación , e insistió en que “defender la patria” es responsabilidad de todos.

Cain dijo que quería ayudar a garantizar la seguridad de los estadounidenses

En el video publicado en Instagram, Cain aseguró: “Para quienes no lo sepan, soy agente del orden además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo hablar de ello. Así que me uní”.

El actor destacó que desde la llegada de Donald Trump, ICE “ha arrestado a cientos de miles de delincuentes, incluyendo terroristas, violadores, asesinos, pandilleros y narcotraficantes”. Posteriormente exhortó a sus seguidores a ingresar a la agencia mencionando los incentivos económicos y la posibilidad de enrolarse sin título universitario.

En su mensaje, Cain aseguró que “ICE está sacando a lo peor de las calles” y agregó: “Necesitamos tu ayuda para proteger nuestra patria. Únete hoy mismo si es algo que te interesa, porque puedes ser útil”.

El actor que interpretó Superman defendió la labor de ICE

En la entrevista con Fox News, Cain aclaró que su decisión se dio tras compartir un video de reclutamiento de ICE en sus redes y sostener conversaciones directas con oficiales de la agencia. “Este país se construyó gracias a patriotas que se levantaron, fueran o no populares, y que hicieron lo correcto. Yo creo que esto es lo correcto”, declaró.

El actor además, manifestó su apoyo explícito a Trump y describió el sistema migratorio estadounidense como “roto”, defendiendo la labor de ICE como fundamental mientras el Congreso no impulse reformas. “Él está cumpliendo. Esto es por lo que la gente votó, es por lo que yo voté y él verá que se cumpla, y yo haré mi parte para asegurarme de que suceda”, dijo Cain.

Cain justificó su llamado a unirse a ICE alegando que la agencia necesita nuevas incorporaciones para continuar con la campaña de deportaciones a gran escala. Subrayó los incentivos que se han puesto sobre la mesa para atraer candidatos de distintos orígenes y rangos de edad.

La noticia ha generado amplio debate en redes, enfrentando a partidarios y detractores, especialmente por la imagen simbólica que representa Cain gracias a su papel en la serie de los 90.

“El mismísimo Superman estaría decepcionado contigo, Dean”, dice un comentario en X. Otro critica la contradicción de que un “inmigrante” de otro mundo como Superman respalde políticas consideradas excluyentes y severas.

La incorporación de Cain coincide con el lanzamiento de una campaña de reclutamiento sin precedentes por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que eliminó el límite de edad para postular a ICE y ofrece incentivos como bonos de hasta 50,000 dólares, perdón de préstamos estudiantiles y planes de jubilación mejorados.

El objetivo es sumar 10,000 nuevos agentes para alcanzar la meta de un millón de deportaciones anuales, respaldada por una asignación histórica de fondos públicos.

En menos de una semana desde que el DHS lanzó su campaña de reclutamiento, más de 80,000 estadounidenses solicitaron unirse a ICE, según datos oficiales.

