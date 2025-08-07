Cambiar Ciudad
Inmigración

El actor de Superman que ahora trabaja para ICE y quiere que sus seguidores hagan lo mismo

Dean Cain ha tomado un rumbo inesperado al pasar de la actuación a convertirse en agente de ICE, promoviendo esta decisión a sus seguidores con mensajes directos y polémicos.

Por:
Univision
Video Este es el millonario nuevo presupuesto de ICE destinado a deportaciones y centros de detención

Dean Cain, el actor recordado por interpretar a Superman en la serie “Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman” en la década de 1990, anunció en redes sociales que se suma como agente de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El anuncio, hecho en un video con la música de Superman, surge tras el inicio de nuevas redadas migratorias y coincide con una campaña nacional de reclutamiento de ICE. Cain, de 59 años y ex alguacil adjunto, afirmó que su decisión es parte de un compromiso con la seguridad del país y animó a sus seguidores a unirse también a la agencia.

PUBLICIDAD

El actor enfatizó los beneficios laborales de ICE, como un bono de $50,000, pago de préstamos estudiantiles y jubilación, e insistió en que “defender la patria” es responsabilidad de todos.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Cain dijo que quería ayudar a garantizar la seguridad de los estadounidenses

Más sobre Inmigración

Por qué los agentes de ICE no podrán seguir haciéndose pasar por policías para detener inmigrantes en el sur de California
3 mins

Por qué los agentes de ICE no podrán seguir haciéndose pasar por policías para detener inmigrantes en el sur de California

Inmigración
Qué se sabe del centro de detención de inmigrantes que se construye en Texas y que será el más grande de EEUU
5 mins

Qué se sabe del centro de detención de inmigrantes que se construye en Texas y que será el más grande de EEUU

Inmigración
Ruanda, el país africano marcado por un genocidio, acepta recibir inmigrantes deportados por el gobierno de Trump
2 mins

Ruanda, el país africano marcado por un genocidio, acepta recibir inmigrantes deportados por el gobierno de Trump

Inmigración
Estos son los dos países que (por ahora) deberán pagar un depósito de hasta $15,000 para solicitar visa de turista o negocios para EEUU
3 mins

Estos son los dos países que (por ahora) deberán pagar un depósito de hasta $15,000 para solicitar visa de turista o negocios para EEUU

Inmigración
ICE arrestó a una estudiante con visa vigente tras salir de su cita con el juez: su comunidad pide la liberación
1:19

ICE arrestó a una estudiante con visa vigente tras salir de su cita con el juez: su comunidad pide la liberación

Inmigración
El policía de Maine que fue detenido por ICE pese a tener una autorización para trabajar en el país
4 mins

El policía de Maine que fue detenido por ICE pese a tener una autorización para trabajar en el país

Inmigración
Repatrian a México restos de Jaime Alanís García, inmigrante fallecido tras redadas de ICE en granjas de marihuana en California
3 mins

Repatrian a México restos de Jaime Alanís García, inmigrante fallecido tras redadas de ICE en granjas de marihuana en California

Inmigración
Agentes de ICE detienen a ciudadano de EEUU porque buscaban a alguien parecido a él
0:49

Agentes de ICE detienen a ciudadano de EEUU porque buscaban a alguien parecido a él

Inmigración
El momento en que agentes encapuchados someten a un inmigrante en San Diego
0:44

El momento en que agentes encapuchados someten a un inmigrante en San Diego

Inmigración
Detienen a hombre escalando el muro entre EEUU y México: con Trump, el Ejército da la voz de alerta
9 mins

Detienen a hombre escalando el muro entre EEUU y México: con Trump, el Ejército da la voz de alerta

Inmigración

En el video publicado en Instagram, Cain aseguró: “Para quienes no lo sepan, soy agente del orden además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo hablar de ello. Así que me uní”.

El actor destacó que desde la llegada de Donald Trump, ICE “ha arrestado a cientos de miles de delincuentes, incluyendo terroristas, violadores, asesinos, pandilleros y narcotraficantes”. Posteriormente exhortó a sus seguidores a ingresar a la agencia mencionando los incentivos económicos y la posibilidad de enrolarse sin título universitario.

En su mensaje, Cain aseguró que “ICE está sacando a lo peor de las calles” y agregó: “Necesitamos tu ayuda para proteger nuestra patria. Únete hoy mismo si es algo que te interesa, porque puedes ser útil”.

El actor que interpretó Superman defendió la labor de ICE

En la entrevista con Fox News, Cain aclaró que su decisión se dio tras compartir un video de reclutamiento de ICE en sus redes y sostener conversaciones directas con oficiales de la agencia. “Este país se construyó gracias a patriotas que se levantaron, fueran o no populares, y que hicieron lo correcto. Yo creo que esto es lo correcto”, declaró.

El actor además, manifestó su apoyo explícito a Trump y describió el sistema migratorio estadounidense como “roto”, defendiendo la labor de ICE como fundamental mientras el Congreso no impulse reformas. “Él está cumpliendo. Esto es por lo que la gente votó, es por lo que yo voté y él verá que se cumpla, y yo haré mi parte para asegurarme de que suceda”, dijo Cain.

PUBLICIDAD

Cain justificó su llamado a unirse a ICE alegando que la agencia necesita nuevas incorporaciones para continuar con la campaña de deportaciones a gran escala. Subrayó los incentivos que se han puesto sobre la mesa para atraer candidatos de distintos orígenes y rangos de edad.

La noticia ha generado amplio debate en redes, enfrentando a partidarios y detractores, especialmente por la imagen simbólica que representa Cain gracias a su papel en la serie de los 90.

“El mismísimo Superman estaría decepcionado contigo, Dean”, dice un comentario en X. Otro critica la contradicción de que un “inmigrante” de otro mundo como Superman respalde políticas consideradas excluyentes y severas.

La incorporación de Cain coincide con el lanzamiento de una campaña de reclutamiento sin precedentes por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que eliminó el límite de edad para postular a ICE y ofrece incentivos como bonos de hasta 50,000 dólares, perdón de préstamos estudiantiles y planes de jubilación mejorados.

El objetivo es sumar 10,000 nuevos agentes para alcanzar la meta de un millón de deportaciones anuales, respaldada por una asignación histórica de fondos públicos.

En menos de una semana desde que el DHS lanzó su campaña de reclutamiento, más de 80,000 estadounidenses solicitaron unirse a ICE, según datos oficiales.

Mira también:

Video ICE atrae reclutas con bonos de $50,000 y patriotismo mientras crecen críticas por su reclutamiento
Relacionados:
Inmigración

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD