Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

ICE rebaja a 18 años la edad mínima para reclutar agentes para su campaña de deportación

El Departamento de Seguridad Nacional eliminó los límites mínimos de edad para contratar a nuevos agentes del Servicio de Control de Migración y Aduanas.

Univision
Video Este es el millonario nuevo presupuesto de ICE destinado a deportaciones y centros de detención

El Departamento de Seguridad Nacional amplió a 18 años el mínimo de edad para la contratación de nuevos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que estaba fijado en 21 años.

En un comunicado del Departamento se especificó que "no hay límites de edad" para unirse a ICE. Anteriormente, no solo se restringía la edad mínima sino también el máximo, de unos 40 años, según la posición a la que se aplicara.

"Ya no tenemos un límite de edad o puedes continuar a los 18 años, inscribirte en el ICE y unirte a nosotros y formar parte de él. Te formaremos y te prepararemos para salir a la calle y ayudar a proteger a las familias", dijo Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en una entrevista en Fox & Friends.

Todos los reclutas de las fuerzas de seguridad del ICE deberán pasar un reconocimiento médico, un control de drogas y una prueba de aptitud física, explica el DHS en un comunicado.

ICE está buscando nuevos agentes de formas pocos tradicionales, que incluyen incentivos como un un bono máximo de 50,000 dólares al firmar" un contrato, ayudas con préstamos estudiantiles, pagos especiales para agentes en actividades de deportaciones, y beneficios de retiro.

ICE recibió fondos para contratar a 10,000 nuevos oficiales. La adminstración Trump aspira a deportar a un millón de inmigrantes indocumentados, con una meta de 3,000 detenciones diarias por parte de ICE.

Con información de AP

Video Entrevista a Tom Homan: habla de cuotas de inmigrantes detenidos y redadas en lugares sensibles
