¿Si el gobernador te perdona el delito que cometiste, es suficiente para evitar ser deportado?

Durante gran parte del 2017, el presidente Donald Trump mantuvo un discurso enfocado en las medidas contra la inmigración ilegal en Estados Unidos. De hecho, firmó una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Seguridad Nacional darle prioridad a la deportación de cualquier inmigrante indocumentado condenado por delitos, incluso aquellos de bajo nivel.

Sin embargo, este miércoles, el gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, indultó a 18 inmigrantes que estaban amenazados con ser deportados.

En su cuenta de Twitter, Cuomo publicó que "mientras el gobierno federal sigue atacando a los inmigrantes y amenaza con separar a las familias con la deportación, estas acciones dan un paso fundamental hacia una Nueva York más justa y más compasiva".



While the federal government continues to target immigrants and threatens to tear families apart with deportation, these actions take a critical step toward a more just, more fair and more compassionate New York. https://t.co/QK1lzhMgfg