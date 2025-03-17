Cambiar Ciudad
Inmigrantes indocumentados

¿Es un crimen ser inmigrante indocumentado en Estados Unidos?

La sola presencia indocumentada en Estados Unidos no es un delito, pero hay elementos que pueden llevar a una persona a estar incurriendo en un crimen. Dos expertos en materia migratoria explican qué circunstancias pueden llevar a esa situación.

Patricia Clarembaux's profile picture
Por:Patricia Clarembaux
Video Ser inmigrante indocumentado en EEUU "no es un crimen" sino una falta civil: abogado explica qué consecuencias tiene

Rocío se deprime con los comentarios de algunos estadounidenses en las páginas de Facebook de la colonia en la que vive en Texas. Escriben frases "racistas" en las que celebran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esté arrestando a los "extranjeros ilegales".

"Qué bueno que se los están llevando, ya esto va a ser otra vez América sin los inmigrantes", recuerda que decía uno de los comentarios. "Otra señora ponía que ojalá se lleven también a todos los niños indocumentados de las escuelas", cuenta a Univision Noticias esta madre de cuatro hijos nacidos en Texas.

PUBLICIDAD

Más sobre Inmigrantes indocumentados

Agente de ICE tira al suelo a una mujer ecuatoriana tras detener a su esposo en una corte de inmigración
0:38

Agente de ICE tira al suelo a una mujer ecuatoriana tras detener a su esposo en una corte de inmigración

Inmigración
Veteranos sin ciudadanía temen ser deportados bajo las políticas de Trump
7 mins

Veteranos sin ciudadanía temen ser deportados bajo las políticas de Trump

Inmigración
Cámara policial contradice versión que dio el gobierno en el caso del inmigrante baleado mortalmente por ICE en Chicago
4 mins

Cámara policial contradice versión que dio el gobierno en el caso del inmigrante baleado mortalmente por ICE en Chicago

Inmigración
19 'dreamers' con DACA detenidos por ICE en 2025: los buscaron en sus casas o no reconocieron sus permisos
8 mins

19 'dreamers' con DACA detenidos por ICE en 2025: los buscaron en sus casas o no reconocieron sus permisos

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario

Inmigración
Hay familias latinas en crisis tras la redada de ICE en la planta de Hyundai: "¿Dónde está mi mamá?"
4 mins

Hay familias latinas en crisis tras la redada de ICE en la planta de Hyundai: "¿Dónde está mi mamá?"

Inmigración
ICE mata a un inmigrante en Chicago por supuestamente atropellar a un agente para tratar de evadir un arresto
2 mins

ICE mata a un inmigrante en Chicago por supuestamente atropellar a un agente para tratar de evadir un arresto

Inmigración
Confirman la detención de 475 inmigrantes en la redada de ICE en una planta de Hyundai
3 mins

Confirman la detención de 475 inmigrantes en la redada de ICE en una planta de Hyundai

Inmigración
Corte de apelaciones permite al gobierno de Florida seguir usando de manera temporal 'Alligator Alcatraz'
2 mins

Corte de apelaciones permite al gobierno de Florida seguir usando de manera temporal 'Alligator Alcatraz'

Inmigración
ICE reactiva un contrato millonario con una polémica empresa de software espía señalada de abusos a derechos humanos
4 mins

ICE reactiva un contrato millonario con una polémica empresa de software espía señalada de abusos a derechos humanos

Inmigración

"Aunque no quieras, sí te afecta de cierta manera como hay gente con un corazón tan, tan feo, tan, tan malo", dice.

Lo que ella lee en las páginas de Facebook es una réplica del discurso del presidente Donald Trump y sus más altos funcionarios de gobierno, quienes al hablar de la promesa de detenciones y deportaciones masivas, se refieren a la inmigración indocumentada con términos como "extranjeros ilegales" y "extranjeros criminales".

Para el expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), David Leopold, estas expresiones son "despectivas", "deshumanizantes" y "usadas por aquellos a quienes no les gusta la inmigración". El abogado explica que las leyes de inmigración del país no utilizan esos términos: los llaman personas "no autorizadas".

En contraposición a ese discurso, inmigrantes indocumentados como Rocío han optado —debido a las políticas y al discurso que motoriza insultos de parte de estadounidenses— por no leer esos grupos de Facebook y evitar lugares públicos. Otros vecinos han decidido sacar a sus hijos de las escuelas, evitan la ida al médico e incluso han reducido los viajes a la tienda a comprar comida.

Rocío se defiende: "Yo no he hecho nada malo en este país. No he cometido delitos".

A través de ciertos elementos de su historia y con el análisis de dos expertos, explicamos si ser inmigrante indocumentado en Estados Unidos es un crimen y cuáles errores pueden llevar a una persona "no autorizada" a esa condición.

Relacionados:
Inmigrantes indocumentadosDonald TrumpCrimenFrontera Estados UnidosVisasEstados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD