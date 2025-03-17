¿Es un crimen ser inmigrante indocumentado en Estados Unidos?

Video Ser inmigrante indocumentado en EEUU "no es un crimen" sino una falta civil: abogado explica qué consecuencias tiene

Rocío se deprime con los comentarios de algunos estadounidenses en las páginas de Facebook de la colonia en la que vive en Texas. Escriben frases "racistas" en las que celebran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esté arrestando a los "extranjeros ilegales".

"Qué bueno que se los están llevando, ya esto va a ser otra vez América sin los inmigrantes", recuerda que decía uno de los comentarios. "Otra señora ponía que ojalá se lleven también a todos los niños indocumentados de las escuelas", cuenta a Univision Noticias esta madre de cuatro hijos nacidos en Texas.

"Aunque no quieras, sí te afecta de cierta manera como hay gente con un corazón tan, tan feo, tan, tan malo", dice.

Lo que ella lee en las páginas de Facebook es una réplica del discurso del presidente Donald Trump y sus más altos funcionarios de gobierno, quienes al hablar de la promesa de detenciones y deportaciones masivas, se refieren a la inmigración indocumentada con términos como "extranjeros ilegales" y "extranjeros criminales".

Para el expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), David Leopold, estas expresiones son "despectivas", "deshumanizantes" y "usadas por aquellos a quienes no les gusta la inmigración". El abogado explica que las leyes de inmigración del país no utilizan esos términos: los llaman personas "no autorizadas".

En contraposición a ese discurso, inmigrantes indocumentados como Rocío han optado —debido a las políticas y al discurso que motoriza insultos de parte de estadounidenses— por no leer esos grupos de Facebook y evitar lugares públicos. Otros vecinos han decidido sacar a sus hijos de las escuelas, evitan la ida al médico e incluso han reducido los viajes a la tienda a comprar comida.

Rocío se defiende: "Yo no he hecho nada malo en este país. No he cometido delitos".