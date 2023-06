Segundo avión con inmigrantes aterriza en Sacramento y California investiga procedencia

Lo que no dijo ni ha dicho hasta ahora el gobernador de Florida, es que muchos de los indocumentados que traslada no son ilegales, sino extranjeros que fueron detenidos en la frontera por agentes federales, pasaron la primera etapa de miedo creíble, fueron procesados y luego, por no constituir una amenaza a la seguridad nacional y pública, se les permite esperar en libertad la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración, donde tienen la oportunidad de pedir asilo.