Gobierno de México dice que iniciará diálogo con EEUU tras fallo de la Corte Suprema sobre 'Quédate en México'

“En apego a los principios constitucionales de nuestra política exterior, el gobierno de México no se posiciona con respecto al fallo. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana”, dijo Roberto Velasco, director de Asuntos de América del Norte de México a través de un video publicado en redes sociales.