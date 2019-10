"Se cortan las venas como protesta": la angustia de inmigrantes cubanos detenidos por mucho tiempo bajo custodia de ICE

Cortarse las venas como forma de protesta es una medida drástica, pero algunos inmigrantes en centros de detención de ICE ya no saben de qué otra manera llamar la atención de las autoridades migratorias.

A mediados de octubre el grupo Freedom for Inmigrants , con sede en California, informó el caso de dos inmigrantes cubanos que se abrieron las muñecas en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero (OCPC), en el estado de Nuevo México. (Ambos recibieron atención médica y fueron dados de alta posteriormente).

“No se trata de una falsa alarma. En OCPC una verdadera tragedia no solo se avecina sino que ya se está desarrollando", advierten Margaret Brown Vega y Nathan Craig, voluntarios de la ONG Advocate Visitors with Immigrants in Detention (AVID) en el Desierto de Chihuahua.