"Debes abandonar EEUU ahora": gobierno de Trump comienza a notificar la revocación de sus permisos a beneficiarios de ‘parole’ humanitario

¿Qué alega la demanda contra la orden ejecutiva para anular el 'parole' humanitario? Te contamos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a notificarles la revocación de sus permisos temporales para residir y trabajar en Estados Unidos a miles de inmigrantes que se habían beneficiado de un esquema de ‘parole’ humanitario implementado durante el anterior gobierno.

De acuerdo con la notificación, que ha sido difundida este viernes por diversos periodistas que tuvieron acceso al documento, DHS informó a miles de inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que deben 'autodeportarse' o enfrentar una posible detención y expulsión después de que Donald Trump cancelara el programa.

“Debes abandonar Estados Unidos ahora”, se lee el documento enviado a los beneficiarios. “Pero no más tarde de la fecha de terminación de tu ‘parole’”.

La periodista del diario estadounidense New York Post, Jennie Taer, difundió una copia de estas notificaciones. El documento fue retomado por un corresponsal de la cadena Fox News, al que un vocero del DHS proporcionó la siguiente declaración:

"El gobierno anterior mintió a EEUU. Permitió que más de medio millón de extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y sus familiares directos, con una investigación poco rigurosa, ingresaran al país a través de estos desastrosos programas de 'parole', les brindaron oportunidades para competir por empleos estadounidenses y perjudicaron a los trabajadores estadounidenses", dijo.

Según este vocero, la cancelación del 'parole' humanitario "es un regreso a las políticas de sentido común, un regreso a la seguridad pública y un regreso a la idea de 'EEUU Primero'".

Fin del 'parole' humanitario que benefició a 530,000 inmigrantes

El gobierno de Trump anunció el 21 de marzo que puso fin al programa que, en total, benefició a unos 530,000 inmigrantes cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. La orden de Trump dice que los permisos que habían recibido los inmigrantes como parte del plan expirarán definitivamente el 24 de abril, por lo que urgió a los beneficiarios a salir del país antes de esa fecha.

El programa fue implementado desde 2022 por el gobierno del demócrata Joe Biden con el fin de establecer una migración ordenada. El esquema ofrecía permisos temporales de trabajo de dos años, con la posibilidad de explorar otros estatus migratorios.

Sin embargo, se desconoce cuántos de los permisos permanecían vigentes o cuántas de estas personas habían podido cambiar su estatus migratorio a otro que les permitiría permanecer de manera legal en el país.

“Si no has obtenido un sustento legal para permanecer en EEUUy no abandonas el país para cuando tu ‘parole’ haya sido revocado, comenzarás a acumular tiempo de estadía ilegal en el país”, dice la advertencia enviada a los beneficiarios del programa.

Según el documento, al permanecer ilegalmente por más de 180 días, los inmigrantes podrían ser considerados “inadmisibles” al buscar otra forma de solicitar una autorización para regresar al país.

Organismos interpusieron demanda contra terminación del ‘parole’ humanitario

Tras la orden de Trump, organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes interpusieron una demanda en contra de la medida del gobierno federal

Las organizaciones sostienen en su demanda que la revocación de los permisos viola el debido proceso migratorio al ordenar la expulsión de manera expedita de miles de beneficiarios sin una audiencia ante un juez de inmigración.

“Nuestras comunidades (cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos) hicieron absolutamente todo lo que el gobierno (federal encabezado por Joe Biden) les pidió para tener la oportunidad de comenzar una nueva etapa en EEUU”, dice la demanda.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, dijo tras presentar la demanda que, en lugar de cumplir con su compromiso con los inmigrantes a los que les ofreció permisos, ahora “quiere expulsarlos sin siquiera una audiencia”.

“Los miembros de la comunidad a quienes servimos merecen la dignidad de un día en la corte, y presentamos esta demanda para asegurar que la reciban”, agregó la activista.

