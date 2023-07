Ya tienen fecha las reunificaciones familiares de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras: a partir del 31 de julio

El resto de no ciudadanos o extranjeros que no tienen una visa válida para ingresar a Estados Unidos, deben ingresar a la aplicación móvil CBP One, buscar un programa válido disponible como el asilo, reunir los requisitos, esperar que aprueben una solicitud en línea y que el DHS le envíe una Notificación de Comparecencia para presentarse en un puerto de entrada autorizado en una hora y fecha señalada para que un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) lo entreviste y, en uso de su discrecionalidad, decida si tiene o no un miedo creíble, lo deje entrar y prosiga en territorio estadounidense su caso de asilo ante un juez de inmigración.