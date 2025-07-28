Video ICE espera en los pasillos: detienen a familias tras audiencia en Texas

La congresista republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur, causó revuelo al afirmar que uno de sus “pasatiempos favoritos” es ver videos en YouTube donde agentes de ICE arrastran a personas fuera de audiencias judiciales para deportarlas.

Durante su participación en el programa “Fox Report Weekend” el 27 de julio Mace defendió en la entrevista las políticas migratorias de la administración de Donald Trump y justificó las redadas como una forma de mantener seguras las calles estadounidenses.

Sus palabras generaron críticas inmediatas, no solo de sectores progresistas sino de algunos republicanos, quienes calificaron sus comentarios como crueles.

Esto es lo que dijo Mace sobre los detenciones de ICE

Durante la entrevista con Jon Scott en Fox Report Weekend, Mace destacó su fascinación por ver videos de audiencias donde ICE detiene y deporta a personas sin estatus legal.

"Debo decirles que una de mis cosas favoritas para ver en YouTube estos días son las audiencias judiciales donde los indocumentados están en el tribunal y el ICE aparece para sacarlos a rastras y deportarlos", dijo Mace.

"No se me ocurre nada más estadounidense hoy que mantener nuestras calles más seguras expulsando a esos criminales violentos de Estados Unidos, y todos debemos agradecérselo a Donald J. Trump", añadió.

Durante la entrevista, mostró gráficos para ilustrar cómo, bajo la administración de Joe Biden, ICE emitió 9,472 órdenes de detención en Nueva York durante su mandato, mientras que bajo el nuevo mandato de Trump ya se superaron los 6,025 en solo siete meses. La funcionaria afirmó que esta política es vital para la seguridad pública y culpó a las c iudades santuario de aumentar la inseguridad.

La republicana también anunció que está promoviendo una propuesta legislativa para retirar fondos y beneficios fiscales a las ciudades santuario que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales.

Sobre su futuro político, insinuó que podría postularse a la gobernación de Carolina del Sur en 2026 para combatir lo que llamó “la influencia woke” en su estado natal.

Las reacciones a los comentarios de Mace sobre los arrestos ICE

Las palabras de Mace provocaron fuertes críticas en distintos sectores políticos y sociales, pues a pesar de que la administración ha insistido en que las deportaciones están enfocadas en inmigrantes con antecedentes criminales, los datos indican otra cosa.

Un análisis del Centro de Información y Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse indica que el 71.7% de los más de 58,000 inmigrantes detenidos hasta finales de junio, no son criminales.

Por ejemplo, el excongresista republicano Joe Walsh expresó su rechazo de forma contundente en redes sociales. “Disfrutar viendo clips en YouTube de inmigrantes siendo detenidos por ICE en sus audiencias judiciales es retorcido y cruel. La crueldad es el objetivo. La base del partido republicano disfruta de esta crueldad. Ella sabe a quién se dirige”, dice un mensaje en X (antes Twitter).

También Richard Angwin, activista que se autodenomina progresista en X con más de 200,000 seguidores, señaló: “La entusiasta aprobación de Nancy Mace de las emboscadas de ICE en los tribunales a inmigrantes indocumentados la expone como una oportunista hipócrita que prioriza la crueldad performativa sobre el debido proceso constitucional y los valores americanos de justicia”.

Quién es Nancy Mace

Nancy Mace, congresista desde 2021, ha destacado por sus posturas controvertidas en temas sociales y migratorios. Es conocida por su férrea oposición a los derechos de las personas transgénero y por atacar directamente a la primera congresista abiertamente trans, Sarah McBride.

De acuerdo con The Guardian, en febrero de este año, llamó la atención de los medios tras denunciar públicamente en el Congreso abusos sexuales cometidos por varios hombres, incluido su ex prometido.

Según información de Newsweek, Mace está considerando una candidatura a la gobernación de Carolina del Sur, lo que explicaría su apuesta por un discurso más radical y alineado con la base conservadora del partido republicano.

