"No deberían ser arrestados sin el debido proceso": las claves de la demanda para frenar las detenciones de ICE en cortes

Un grupo de inmigrantes y defensores legales presentó una demanda colectiva que busca frenar los arrestos por parte de agentes de ICE de inmigrantes que acuden a tribunales de inmigración para audiencias previamente programadas y ponerlos en un proceso acelerado de deportación.

La demanda presentada en el Tribunal para el Distrito de Columbia contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) señala que los arrestos de miles de personas en las cortes les han despojado de los derechos que les otorga la ley de inmigración estadounidense y la Quinta Enmienda de la Constitución.

Los arrestos a gran escala en los tribunales de inmigración, que comenzaron en mayo, han desatado temor entre los solicitantes de asilo e inmigrantes. De acuerdo con la agencia AP, en lo que se ha convertido en una escena familiar, un juez concede la solicitud de un abogado del gobierno de desestimar los procedimientos de deportación contra un inmigrante mientras los agentes de ICE esperan en el pasillo para detenerlo.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, una de las organizaciones que presentó la demanda, dijo que la administración de Donald Trump está “utilizando los tribunales de inmigración como un arma” y obstaculizando la participación en el proceso legal.

“Las personas que buscan refugio, seguridad o alivio no deberían ser arrestadas, detenidas y deportadas sin la oportunidad de ser escuchadas y recibir el debido proceso”, dijo Perryman en un comunicado.

Los mensajes enviados por AP a ICE, Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia en búsqueda de comentarios no fueron respondidos de inmediato. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que supervisa los tribunales, declinó hacer comentarios.

Inmigrantes con años en EEUU "arrancados abruptamente de sus familias"

El presidente Trump ha prometido deportar a los criminales más peligrosos en el mayor programa de deportaciones de la historia estadounidense para proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley, pero los datos gubernamentales sobre detenciones muestran que la mayoría de las personas detenidas por ICE no tienen condenas penales.

La demanda representa a 12 personas que fueron arrestadas en audiencias judiciales, junto con Immigrant Advocates Response Collaborative y American Gateways, que brindan servicios legales a personas que enfrentan un posible arresto y deportación al cumplir con sus procedimientos de inmigración asistiendo a una audiencia judicial.

Algunos de los inmigrantes llevan años viviendo en Estados Unidos y fueron separados de miembros de su familia —algunos de los cuales son ciudadanos estadounidenses— sin previo aviso, según la demanda. Otros huyeron de la persecución en sus países de origen y solicitaron asilo, pero esas solicitudes fueron anuladas cuando el abogado del gobierno desestimó su caso.

Priyanka Gandhi-Abriano, directora ejecutiva interina de Immigrant Advocates Response Collaborative, dijo que los arrestos son un intento deliberado de intimidar a las personas.

“A nuestros amigos, vecinos y familias se les dice que ‘lo hagan de la manera correcta’, que sigan el proceso legal”, dijo Gandhi-Abriano en un comunicado. “Eso es exactamente lo que están haciendo: presentándose en la corte y cumpliendo la ley. A pesar de ello, están siendo arrestados y detenidos”.

Funcionarios de DHS han defendido la práctica, diciendo que la administración de Trump está implementando el Estado de derecho tras la “política de captura y liberación” del expresidente Joe Biden, que afirman permitió que millones de extranjeros indocumentados y no investigados fueran liberados en las calles estadounidenses.

Agregaron que, si una persona presenta una solicitud de temor creíble, puede continuar en los procedimientos migratorios, pero si no se encuentra base para la solicitud, estará sujeta a deportación rápida.

Keren Zwick, directora de litigios en el National Immigrant Justice Center, dijo: “Estamos presenciando una toma autoritaria del sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos por parte de la administración de Trump”.

Las personas asisten a las audiencias en busca de permiso para quedarse en el país, pero están siendo arrestadas y “arrancadas abruptamente de sus familias, hogares y medios de vida”.

“Mientras tanto, el gobierno está emitiendo directivas a los jueces de inmigración para que violen esas mismas leyes migratorias y priven a las personas de derechos fundamentales al debido proceso”, dijo Zwick. “Debemos seguir luchando para superar los crecientes ataques de la administración contra la Constitución de Estados Unidos y el Estado de derecho”.

