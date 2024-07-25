Refugio de migrantes en la frontera no tiene que declarar en investigación estatal

Video Este programa protege de la deportación a trabajadores indocumentados víctimas de abuso laboral

Un juez de Texas emitió un fallo en el que rechaza los intentos de la fiscalía del estado de obligar a declarar en una investigación a los encargados de un refugio católico de inmigrantes localizado en Río Grande Valley.

El dictamen supone un nuevo revés para los esfuerzos del gobierno del gobernador Greg Abbott, para esclarecer, alegan, supuestas acciones que llevan a cabo grupos que brindan asistencia a migrantes.

Sin embargo, en el dictamen, el juez estatal de distrito, J.R. Flores, no detiene la investigación estatal sobre la organización Catholic Charities of the Rio Grande Valley, la cual proporciona hospedaje temporal para un máximo de 2,000 mujeres y niños cuando los cruces fronterizos llegan a su punto más alto.

El grupo humanitario fronterizo sin fines de lucro es uno de los varios que se encuentran en la mira del fiscal general estatal de Texas, Ken Paxton, por afirmaciones de que dichas entidades están ayudando a los inmigrantes a ingresar a Estados Unidos de manera ilegal.

Rechazan las acusaciones de Paxton

A principios de julio el juez de distrito Francisco X. Domínguez, de El Paso, Texas, falló en contra de los esfuerzos llevados a cabo por Paxton para cerrar el refugio de Catholic Charities en la frontera entre Estados Unidos y México.

En la sentencia Domínguez acusó a Paxton de comportamiento “indignante” por sus afirmaciones de que el refugio católico alienta inmigrantes a entrar de manera ilegal a Estados Unidos.

En el dictamen, el juez determinó que los intentos del fiscal Paxton por hacer cumplir una citación para obtener los registros de migrantes que habían estado en el refugio Casa Anunciación en los últimos años, representaban una violación a los derechos constitucionales del albergue ubicado en el sur del estado fronterizo.

La demanda de Paxton

En febrero Paxton anunció que demandaría al refugio Casa Anunciación bajo el argumento que, “había "información importante en registros públicos que sugería fuertemente” que el centro se dedicaba al refugio de extranjeros, el contrabando de personas y la operación de un escondite.

Las acusaciones fueron desmentidas de inmediato por docenas de líderes locales y electos tras la acusación. El centro, a su vez, negó rotundamente las afirmaciones del fiscal general de Texas de que participaron en el tráfico ilegal de personas, de acuerdo con un reporte de la cadena CBS.

En la demanda, Paxton argumentó que el estado de Texas “pretende revocar el registro de Casa Anunciación por considerar que ha violado la ley y no ha permitido a la oficina del fiscal general inspeccionar, examinar y hacer copias de los registros de la Casa de la Anunciación en respuesta a una solicitud válida de examen y está operando de manera que viola al menos dos estatutos de delitos graves de Texas de manera sistemática”.

"No nos dejaremos intimidar en nuestro trabajo para servir a Jesús y a nuestros hermanos y hermanas que huyen del peligro y buscan mantener unidas a sus familias", dijo el obispo Mark Seitz, de la Diócesis Católica de El Paso, en respuesta a los alegatos contenidos en la demanda.

Qué dicen los demandados por Paxton

“Esperamos que podamos dejar esto atrás y enfocar nuestros esfuerzos en proteger y defender la santidad y la dignidad de todas las vidas humanas, respetando la ley”, dijo la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Catholic Charities of the Rio Grande Valley.

La fiscalía estatal comandada por Paxton no respondió de momento a un correo electrónico de Associated Press en el que solicitaba sus comentarios sobre el tema.

Catholic Charities of the Rio Grande Valley es una organización que pertenece a Catholic Charities USA, pero es una organización sin fines de lucro separada dentro de la diócesis de Brownsville.

Dicha organización abrió un albergue para migrantes en 2017 que normalmente recibe a unas 1.000 personas a la semana, la mayoría de las cuales se quedan solo unos días.

De acuerdo con expedientes judiciales, Catholic Charities dijo que proporcionó más de 100 páginas de documentos en respuesta a las preguntas de la fiscalía sobre sus políticas y operaciones a finales de marzo. La fiscalía solicitó entonces la declaración de un integrante de la organización que tuviera conocimiento directo de sus procedimientos operativos.

La fiscalía argumentó que una deposición podría ayudarle a esclarecer si procedía una demanda contra Catholic Charities of the Rio Grande Valley o si debía detenerse la investigación.

Paxton ha liderado en los últimos años una coalición de estados republicanos que ha interpuesto varias demandas en contra de políticas y programas migratorios el gobierno de Joe Biden.

Una de ellas logró en 2023 un fallo que declaró ilegal el programa DACA, pero la sentencia permitió que siguiera funcionando por otros dos años hasta el 2025. Otro fallo que buscaba frenar las prioridades de deportación de Biden fue desestimado por la Corte Suprema.