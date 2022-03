Reforma migratoria, la tarea inconclusa en el primer informe de Biden sobre el Estado de la Unión

Sánchez asegura que, a pesar de no haber una reforma migratoria todavía, “eso no significa que Biden no haya tenido éxito”. Menciona, por ejemplo, la anulación de algunas decisiones draconianas implementadas por Trump, entre ellas decisiones que anularon miles de decisiones de jueces que habían cancelado administrativamente casos de deportaciones, lo que llevó a un aumento alarman te de expedientes en los tribunales.