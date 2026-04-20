Deportaciones Cómo el ‘habeas corpus’ ayuda a inmigrantes detenidos a salir en libertad, pero no sirve para todos los casos: te explicamos Miles de inmigrantes han presentado el recurso legal conocido como 'habeas corpus' como única manera para conseguir la libertad mientras sigue su proceso. Pero no siempre funciona y, expertos consultados, indican que su precio ronda los 10,000 dólares.



Video Hablemos de inmigración | ¿Qué es habeas corpus y cómo protege a inmigrantes?

El arresto de inmigrantes indocumentados ha aumentado desde que el presidente Donald Trump inició su segundo mandato el 20 de enero de 2025. Y también las deportaciones.

En 2021, cuando Joe Biden tomó posesión de la Casa Blanca tras ganar las elecciones de 2020, los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) registraban un promedio de camas diarias de 15,000. Cuatro años más tarde aumentó a 40,000, pero durante el primer año de Trump (2025) la cantidad fue de unas 70,000 y tanto el departamento de Seguridad Nacional (DHS) como el zar fronterizo, Tom Homan, han asegurado que en 2026 esperan alcanzar las 130,000.

PUBLICIDAD

El incremento de la capacidad de detención permite a ICE planificar el número diario de detenidos, así como de deportados. Y para forzar el sistema el gobierno ha adoptado una serie de medidas dirigidas a impedir o dificultar que los indocumentados naveguen por el debido proceso y luchen por defender sus derechos de permanencia. O si lo hacen, que sean privados de libertad, en lo posible lejos de sus jurisdicciones, abogados y familiares y amigos.

Entre las medidas, se incluye una decisión tomada en septiembre por la junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, caso Matter of Yujure Hurtado) que dictaminó que los jueces de inmigración “carecen de autoridad para conceder la libertad bajo fianza a los demandados que ingresaron ilegalmente al país”, señala un reciente informe del Center for Immigration Studies (CIS) titulado ‘La Casa Blanca declara que la era de la amnistía en los tribunales de inmigración ha terminado’.

Debido a este cambio o nueva regla bajo el amparo de la política de inmigración de ‘tolerancia cero’ de Trump, hubo una inusual de presentaciones de recursos de ‘habeas corpus’ en los tribunales de distrito por parte de “extranjeros a quienes se les había denegado la fianza”, herramientas que buscaban al menos tres objetivos: la liberación de la custodia de ICE, impedir el traslado de jurisdicción y detener el proceso de deportación.

Abogados consultados por la redacción de N+ Univision precisaron que el costo de presentación de un recurso de ‘habeas corpus’ “depende del estado donde se presente y la experiencia del abogado o el bufete donde labora”. Así lo precisó Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

PUBLICIDAD

En Los Ángeles, California, algunas oficinas reúnen grupos de inmigrantes y cada uno paga alrededor de $2,000 dólares. Mientras en Miami, Florida, el costo para la elaboración y presentación de un recurso varía entre $8,000 y $12,000, dependiendo de la complejidad del caso. Y en Texas el mismo trámite oscila entre $5,000 y $10,000.

El CIS detalla que entre septiembre y finales del 2025 se presentaron más de 18,000 recursos de ‘habeas corpus’ a nombre de extranjeros a quienes se les denegaron solicitudes de libertad bajo fianza tras ser o encontrarse detenidos en centros de detención de ICE. Esto significó un gasto de entre $90 millones y $180 millones de dólares para inmigrantes indocumentados presos que por su condición de indocumentados no tienen permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Cuánto cuesta el recurso de ‘habeas corpus’

y no en todos los casos funciona

El informe del CIS genera preocupación por la cantidad de recursos presentados. Hay que recordar que tampoco sirve para todos casos de inmigrantes detenidos en una cárcel de ICE y se encuentran en proceso de deportación.

El recurso de ‘habeas corpus’ “se utiliza para pedir la libertad de la detención indebida de una persona”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “No necesariamente para parar la deportación de una persona, pero (sirve) para parar la detención indebida, como lo que está pasando ahorita que se están negando las fianzas en la Corte de Inmigración”.

PUBLICIDAD

Hernández dijo además que este recurso jurídico no se presenta ante la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración), sino ante una Corte de Jurisdicción de Distrito, “donde se reclama la libertad de la persona que ha sido detenida de manera indebida”.

A la pregunta si una persona que tiene una orden de deportación y es detenida durante una cita de libertad supervisada con firma anual, ¿le sirve el recurso de ‘habeas corpus’?, Hernández respondió: “No. Aquí la detención está justificada hasta cierto punto porque ya hay una orden de deportación y la persona es un fugitivo de la ley. Y esto está siendo supervisado a discreción de ICE, no está bajo la jurisdicción de una corte”.

“Esto sirve sólo para liberar a una persona que está en prisión indebidamente. No es un recurso para pedir un alivio migratorio, una residencia; esto es en caso de que una persona esté detenida en un centro de detención sin una causa legal, como lo estamos viendo ahorita con cientos de personas que se les está negando una fianza”.

A la pregunta cuándo cuesta la presentación de un recurso de ‘habeas corpus’, Hernández dijo que este tipo de trámite “no se hacía antes, sólo se hacía en el ámbito criminal”. Pero que todo el proceso de defensa ante un juez de inmigración “puede costar $10,000 dólares o más”, sin incluir otros costos del proceso para defender los derechos de permanencia y evitar la deportación de Estados Unidos.

El ‘habeas corpus’ es un recurso que protege el derecho fundamental a la libertad individual y su objetivo principal, como explicó Hernández, “es evitar las detenciones ilegales o arbitrarias”.

PUBLICIDAD

Este instrumento permite que cualquier persona detenida indebidamente comparezca de inmediato ante un juez para que este determine si su privación de libertad es lícita”.