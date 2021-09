Mayorkas dijo estar "horrorizado" con imágenes de haitianos perseguidos a caballo y anunció una investigación

“He visto algunas de las imágenes, no tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto lo haría apropiado, pero no tengo detalles adicionales, y ciertamente, no creo que cualquiera que vea estas tomas pueda pensar que es aceptable o apropiado”, dijo Psaki en la conferencia de prensa de la Casa Blanca el lunes.