La alarmante explosión de migrantes desde inicios de año en el Tapón del Darién, la peligrosa ruta por la selva centroamericana

Video Atravesó el Darién cargando a su hijo enfermo: el drama de una familia migrante para llegar a la frontera

Unas 118,073 personas atravesaron en los primeros 100 días de 2024 el Tapón del Darién, la peligrosa selva que conecta a Sur y Centro América, presumiblemente en tránsito hacia la frontera sur de Estados Unidos, según datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá.

De mantenerse, este volumen podría sobrepasar las 520,000 personas cruzaron la densa selva tropical en 2023, año en el que se duplicó el número de migrantes que cruzaron en 2022, agravando la crisis humanitaria causada por los cruces en sí mismos y por los múltiples abusos y otros crímenes de los que estos inmigrantes frecuentemente son víctimas.

Panamá: "Darién no es una ruta"

La subdirectora general del Servicio Nacional de Migración (SNM) del país, María Isabel Saravia, señaló que el gobierno aplicará todas las medidas legales en contra de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en los cruces del Darién

En un comunicado del SNM, Saravia explicó que “Darién no es una ruta, por lo que no se puede permitir que existan individuos en el país, que insten a otras personas a cruzar la selva, poniendo en peligro y riesgo su vida, honra y dignidad”.

Pero el problema del tráfico de personas y de los abusos contra los migrantes a través de la densa y peligrosa selva está fuera del control de las autoridades panameñas.

El extremo sur del Darién se encuentra en Colombia y su acceso está controlado por el Clan del Golfo, un grupo narcotraficante local que cobra peajes a los guías y gana hasta $125 por cada migrante que cruza a Panamá, según estimaciones de Human Rights Watch (HRW).

Esta situación hace que sea precisamente una organización delictiva la que está a cargo de la seguridad de los migrantes a la entrada a la peligrosa selva. Se estima que recibió $68 millones gracias al control que mantiene sobre el acceso al Darién.

El reporte más reciente de HRW sobre la situación en el área señala que “los crímenes contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, incluidos los casos generalizados de violencia sexual, en gran medida no se investigan y quedan impunes en ambos lados de la frontera”.

La organización de derechos humanos culpa de esta situación a “ una combinación de recursos y personal limitados y una mala coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas”.

Una vez que los migrantes logran superar el paso por Darién el gobierno panameño los acoge temporalmente en campamentos y les permite pagar por abordar autobuses que los transportan hasta la frontera con Costa Rica para continuar su camino a Estados Unidos, basándose en su política de ‘flujo controlado’.

El informe de HRW denuncia que funcionarios panameños están impidiendo que los migrantes que no pueden pagar los boletos de autobús abandonen los campamentos.

La organización llamó a Panamá a modificar su política de ‘flujo controlado’ y establecer un plan que garantice el derecho de los migrantes que deseen permanecer en Panamá a solicitar asilo, y permita a quienes quieran continuar su viaje moverse libremente dentro de la nación.

El peligroso paso por el Tapón del Darién en cifras

Según cifras preliminares del Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre el inicio de enero y el cierre de febrero de este año, el 81% de los 73,167 migrantes que transitaron por el peligroso Darién provienen de América del Sur y el 7% de las islas del archipiélago de las Antillas. El resto provino de Asia (3%) y África (9%).

El contingente venezolano superó con creces el de cualquier otro país con 46,835 migrantes, seguido por Ecuador con 5,685 y Haití con 4,823.

De la totalidad de los inmigrantes, el 51% fueron hombres; el 27%, mujeres; el 12%, niños y el restante 10%, niñas, lo que muestra que uno de casi cada seis personas que pasan por el peligroso Darién es un menor de edad.

Aparte de los abusos a los que son sometidos por las personas y organizaciones que controlan el acceso al Darién o sirven de guías en la peligrosa ruta, los migrantes están expuestos a los peligros intrínsecos al cruce a pie de más de 60 millas de densa selva tropical donde abundan animales salvajes, existe el peligro de inundaciones repentinas, hay montañas escarpadas y vastos pantanos, y no existen vías.

Según la organización Proyecto de Migrantes Desaparecidos, muchos migrantes han sufrido deshidratación, caídas fatales y ahogamiento, así como violencia, violencia sexual y de género y secuestros asociados con grupos paramilitares y del crimen organizado que operan en la zona.

Dependiendo de las circunstancias y de la época del año el cruce puede tomar entre una semana y 10 días. En 2022, al menos 140 personas murieron en el camino, según la Organización Internacional para las Migraciones de la Naciones Unidas, incluyendo personas que se ahogaron mientras acampaban en las riberas de ríos que crecieron durante la noche.

Aun así, el gobierno de Panamá ordenó a la organización Médicos sin Fronteras (MSF) que dejara de prestar atención a las personas que sobrevivían la travesía.

"La decisión de Panamá de impedir que MSF opere pone en peligro las vidas y la integridad de las poblaciones más vulnerables (migrantes, refugiados, mujeres y niños) después de sobrevivir a lo que probablemente ha sido el mayor desafío de sus vidas: cruzar el Tapón del Darién", dijo el periodista Bram Ebus del el Grupo Internacional de Crisis.

Según MSF, la orden de detener su trabajo en la región se produjo después de que el Ministerio de Salud panameño no renovó un acuerdo con la organización que MSF afirmó haber “intentado, en vano, renovar desde octubre de 2023”.

"Estamos extremadamente preocupados por las consecuencias que la suspensión de nuestras actividades tiene para las personas que se desplazan a través del Tapón del Darién", dijo la organización médica a través de un comunicado.