EEUU libera a algunos haitianos mientras deporta a otros con siete vuelos por día

El mensaje oficial del gobierno de Joe Biden no deja espacio a la duda: "Quiero asegurarme de que se sepa que esta no es la manera de venir a Estados Unidos. Si vienes a Estados Unidos ilegalmente, serás devuelto. Tu viaje no servirá de nada y estarás poniendo en peligro tu vida y la de tu familia", dijo el secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, este lunes en la frontera.