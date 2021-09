"Hemos recorrido 11 países para llegar a EEUU": miles de migrantes esperan bajo un puente en una remota zona fronteriza

Jean, un joven migrante haitiano, tiene el turno 10,478 para presentarse ante la Patrulla Fronteriza en Del Río, una pequeña localidad texana en la frontera con México. No sabe cuándo le tocará, no sabe qué pasará después y solo puede pensar en algo más inmediato: no tiene comida ni para sus hijos de 1 y 8 años, ni para su esposa ni para él.