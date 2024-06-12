Quiénes son los líderes del Clan del Golfo acusados de tráfico de migrantes y por los que EEUU ofrece $8 millones

Video Uno de los jefes del 'Clan del Golfo' se escapa de la cárcel: ya estaba lista su extradición a EEUU

El Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 8 millones de dólares por información que conduzca a la captura de cualquiera de los líderes "clave" del Clan del Golfo (CDG), uno de los grupos criminales más poderosos de Colombia.

De acuerdo con reportes oficiales, el CDG también opera una red de tráfico de migrantes a través de la peligrosa ruta del tapón Darién, una densa selva que separa el norte de Colombia del sur de Panamá.

En un comunicado emitido este martes, el Departamento de Estado informó de una recompensa de hasta 8 millones de dólares a cambio de información que lleve a la captura de cualquiera de los líderes “clave” de la organización criminal.

La recompensa ofrecida se divide en tres segmentos. El primero es de hasta 2 millones de dólares por información que derive en la captura o declaración de culpabilidad de los líderes del grupo.

El segundo es de hasta 1 millón de dólares por información que impacte los mecanismos financieros utilizados por el cartel para sustentar su operaciones de tráfico de personas en el tapón del Darién.

El tercero consiste en una recompensa de hasta 5 millones de dólares por la captura de los líderes de la agrupación criminal involucrados en el tráfico de migrantes en la selva del Darién al inducirlos a realizar el peligroso viaje hacia Estados Unidos y que resulta en su muerte.

Aunque el Departamento de Estado no mencionó por nombre en su boletín a ninguno de los cabecillas del CDG, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y como Urabeños, expertos han identificado a algunos de ellos.

¿Quiénes son los líderes clave del CDG?

De acuerdo con el sitio especializado Insight Crime, el líder actual del cartel es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, por el cual el gobierno de Colombia ha emprendido una intensa cacería para llevarlo a la justicia.

Ávila es oriundo de Urabá, bastión del CDG, y asumió una de las posiciones clave del grupo criminal tras la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, quien había empezado su carrera criminal en la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), ya desmovilizada.

Úsuga, quien fuera considerado como uno de los capos de la droga más peligrosos del mundo, fue extraditado en mayo de 2022 de Colombia a Estados Unidos, donde fue sentenciado en agosto de 2023 a 45 años de cárcel en una corte de Nueva York por narcotráfico.

En la jerarquía del CDG, debajo de “Chiquito Malo” existen otros mandos “clave” como José Gonzalo Sánchez, alias “Gonzalito”. A Sánchez le sigue Orosman Ostén Blanco, alias “Rodrigo Flechas”, alias “Julián” y alias “Joaquín”.

“Al interior del liderazgo del grupo se han presentado fricciones. En marzo de 2023 se reportó el asesinato de Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias 'Siopas', quien hasta la captura de Otoniel había sido uno de sus hombres de confianza”, dice el análisis de Insight Crime sobre el CDG.

De acuerdo con el medio, el CDG opera su estructura a través de una red criminal “mixta” que está compuesta por células locales directamente comandadas por “Chiquito Malo” y por “franquicias” que usan el nombre del CDG para cometer ilícitos.

“El modelo de red… requiere que las células locales sean autosuficientes financieramente. Por esa razón, se han expandido a actividades como la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de migrantes, y el microtráfico, y dirigen otras actividades criminales que se desarrollan en los territorios, o bien toman un porcentaje de ellas”, dice Insight Crime.

Los peligros del Darién para los migrantes

En su comunicado del martes, el Departamento de Estado hizo énfasis en su objetivo de desmantelar la red de tráfico de personas del CDG operada a través de la jungla del Darién.

El tapón del Darién es una densa selva que se extiende por el norte de Colombia y el sur de Panamá. El terreno, de aproximadamente 60 millas de ancho, es fangoso, húmedo e inestable. Pese a lo sinuoso del camino, se ha convertido en una ruta importante para la migración humana global.

De acuerdo con cifras oficiales, en la década anterior a 2021, 10,000 personas anualmente tomaban la ruta en su camino hacia el norte, rumbo a Estados Unidos. A partir de 2021, las autoridades panameñas documentaron 133,000 cruces, un aumento dramático en el movimiento de migrantes por la peligrosa zona.

En 2023, más de medio millón de personas transitaron por esta parte del Istmo de Panamá. El Proyecto Migrantes Desaparecidos, una iniciativa de la Organización Internacional para las Migraciones que documenta casos de fallecimientos de migrantes durante sus trayectos, informó de 141 muertes conocidas en el tapón del Darién en 2023.

Es probable que la cifra sea una fracción del número real debido a las dificultades para informar y recuperar cadáveres, de acuerdo con expertos.

