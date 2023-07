¿Qué significa el dictamen judicial contra la política de asilo de Biden? Estas son las claves

¿Qué dijo el gobierno tras el fallo?: El Secretario de Seguridad Nacional (DHS) Alejandro Mayorkas cuestionó la decisión: “Estamos totalmente en desacuerdo con el fallo de hoy y confiamos en que la regla de elusión de vías legales es legal. El Departamento de Justicia ha dicho que apelará rápidamente esta decisión y buscará una suspensión pendiente de apelación. Para ser claros, debido a que el tribunal de distrito suspendió temporalmente su decisión, el fallo de hoy no cambia nada de inmediato. No limita nuestra capacidad de imponer consecuencias por la entrada ilegal. No creas las mentiras de los contrabandistas. Se presumirá que aquellos que no usen una de las muchas vías legales que hemos ampliado no son elegibles para el asilo y, si no tienen una base para permanecer, estarán sujetos a una expulsión inmediata, una prohibición mínima de cinco años para la admisión y un posible proceso penal por reingreso ilegal. Alentamos a los migrantes a ignorar las mentiras de los contrabandistas y utilizar vías legales, seguras y ordenadas que se han ampliado bajo la Administración Biden”.