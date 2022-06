¿Qué pasa si vine en busca de asilo y ahora quiero regresar a mi país? Respondemos tus preguntas de inmigración

Hernández dice que si la persona “sólo está en algún programa de monitoreo (por parte de las autoridades federales de inmigración) y no ha aplicado para asilo ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y no le han emitido una Notificación de Comparecencia (NTA), no tendrá mayor dificultad para irse”.