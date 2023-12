“¿Puedo salir del país sin haber asistido a mi primera cita de asilo?” Respondemos tus preguntas de inmigración

El extranjero no debe olvidar que “si retira su caso y no tiene otra vía legal activa para permanecer en Estados Unidos, le pueden negar la estadía y no podrá volver a pedir asilo. Por tanto, no es aconsejable simplemente retirar la solicitud, sino primero asegurar un estado migratorio legal vigente como la residencia por medio, en este caso, del matrimonio para luego, con la residencia en la mano, retirar la petición de asilo”, precisa.