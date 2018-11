Por qué se usaron gases en la frontera (y por qué seguramente se seguirán usando)

Por qué usó gases CBP

No es la primera vez

Defender el territorio

Gases permitidos pero cuestionados

Expertos citados por The Washington Post explicaron que estas armas para control de disturbios son legales para el uso tanto de la policía como de las autoridades federales en Estados Unidos y en muchos otros países. Pero fueron prohibidas en combates en 1993, dijo Kelsey Davenport, directora de política de no proliferación de la Asociación de Control de Armas de Washington. Una de las razones de esa prohibición es que una vez que las armas químicas son lanzadas no pueden ser controladas y pueden afectar a personas que no son objetivos, por ejemplo, civiles e incluso soldados del propio Ejército si los vientos cambian.