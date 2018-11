"Niños descalzos. En pañales. Asfixiándose con gas lacrimógeno": las redes reaccionan a los incidentes en la frontera

" Estos niños están descalzos. En pañales. Asfixiándose con gas lacrimógeno . Las mujeres y los niños que dejaron sus vidas atrás, buscando la paz y el asilo, se encontraron con violencia y temor. Ese no es mi Estados Unidos. Somos una tierra de refugio. De esperanza. De libertad. Y no vamos a soportar esto", tuiteó el demócrata gobernador electo por California, Gavin Newsom.

"Disparar gas lacrimógeno a los niños no es lo que somos como estadounidenses. La búsqueda de asilo no es un delito. Debemos ser mejores que esto", dijo Tom Perez, presidente del Comité Nacional Demócrata.



"Pedir ser considerado un refugiado y solicitar el estatus no es un delito. No lo fue para familias judías que huían de Alemania. No lo fue para familias atacadas que huían de Ruanda. No lo fue para las comunidades huyendo de la Siria devastada por la guerra. Y no lo es para aquellos que huyen de la violencia en Centroamérica", dijo la congresista electa por Nueva York, Alexandria Ocasio Cortez.