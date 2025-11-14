Corte bloquea nuevas normas que limitan qué inmigrantes pueden obtener licencias de conducir comerciales

Las nuevas restricciones del Departamento de Transporte que limitarían severamente qué inmigrantes pueden obtener licencias de conducir comerciales para manejar camiones semirremolque o autobuses, han sido suspendidas por un tribunal federal de apelaciones.

La corte del Distrito de Columbia dictaminó el jueves que las normas anunciadas por el secretario de Transporte, Sean Duffy, en septiembre, no pueden aplicarse en este momento. Ocurre un mes después de que un camionero sin autorización para estar en Estados Unidos realizara un giro en U ilegal y provocara un accidente en Florida que dejó tres muertos.

El tribunal declaró que el gobierno federal no siguió el procedimiento adecuado al redactar la norma y no logró “articular una explicación satisfactoria sobre cómo la norma promovería la seguridad”.

El tribunal añadió que los propios datos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés) muestran que los inmigrantes que poseen estas licencias representan aproximadamente el 5% de todas las licencias de conducir comerciales, pero solo alrededor del 0.2% de todos los accidentes mortales.

Duffy ha estado presionando sobre este tema en California porque el conductor del accidente en Florida obtuvo una licencia en California, y una auditoría de los registros estatales reveló que muchos inmigrantes obtuvieron licencias californianas válidas mucho después de que expiraran sus permisos de trabajo. A principios de esta semana, California revocó 17,000 licencias de conducir comerciales debido a este problema.



Ni Duffy ni el gobernador de California, Gavin Newsom, respondieron de inmediato el viernes a las preguntas sobre el fallo. La oficina de Newsom afirmó que el estado siguió las directrices del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. sobre la expedición de estas licencias a personas no ciudadanas. Duffy declaró que el accidente de Florida, junto con los accidentes mortales de camiones ocurridos en Texas y Alabama a principios de este año, puso de relieve las dudas sobre estas licencias. U

n aparatoso accidente en California el mes pasado, en el que murieron tres personas, involucró a un camionero indocumentado, lo que aumentó aún más la preocupación. El conductor del accidente de Florida, Harjinder Singh, compareció ante un juez en el condado de St. Lucie, Florida, el jueves, donde sus abogados solicitaron aplazar el proceso judicial hasta enero mientras se preparan para el juicio. Singh se declaró inocente de tres cargos de homicidio vehicular y tres cargos de homicidio culposo.

Las nuevas restricciones a estas licencias solo permitirían obtenerlas a los inmigrantes que posean tres tipos específicos de visas. Los estados también tendrían que verificar el estatus migratorio del solicitante en una base de datos federal. Las licencias tendrían una validez de hasta un año, a menos que la visa del solicitante expire antes.

Asociaciones apoyan nueva norma bloqueada

Según las nuevas normas, solo 10,000 de los 200,000 extranjeros con licencia comercial podrían optar a ellas, las cuales estarían disponibles únicamente para conductores con visa H-2A, H-2B o E-2. La visa H-2A es para trabajadores agrícolas temporales, la H-2B para trabajadores temporales no agrícolas y la E-2 para quienes realizan inversiones sustanciales en empresas estadounidenses. Sin embargo, las normas no se aplicarán retroactivamente, por lo que esos 190,000 conductores podrán conservar sus licencias comerciales al menos hasta su renovación.

Asociaciones del sector del transporte por carretera, como la Asociación de Conductores Propietarios-Operadores Independientes (OOIDA), han apoyado la nueva norma. Existe un proyecto de ley en el Congreso que consagraría estas nuevas restricciones a las licencias de conducir comerciales en la ley.

“Durante demasiado tiempo, las lagunas legales de este programa han permitido que conductores no cualificados circulen por nuestras carreteras, poniendo en riesgo a los camioneros profesionales y al público automovilista”, dijo Todd Spencer, presidente de la asociación de camioneros.

Duffy ha declarado que California y otros cinco estados emitieron indebidamente licencias de conducir comerciales a personas que no son ciudadanas estadounidenses, pero California es el único estado contra el que ha tomado medidas, ya que fue el primero donde se completó una auditoría.

Las revisiones en los demás estados se han retrasado debido al cierre del gobierno, pero el Departamento de Transporte los insta a todos a reforzar sus estándares.

Duffy ha revocado 40 millones de dólares en fondos federales porque, según él, California no está haciendo cumplir los requisitos de inglés para los camioneros, y a principios de esta semana afirmó que podría confiscar otros 160 millones de dólares del estado por estas licencias emitidas indebidamente si no se invalidan todas las licencias ilegales y se resuelven todas las inquietudes.



