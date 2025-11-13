Por qué California está revocando miles de licencias de conducir a camioneros inmigrantes

Video Secretario de Transporte anuncia restricciones a la emisión de licencias de conducción comerciales

El gobierno de California anunció el miércoles que planea revocar 17,000 licencias de conductores comerciales que fueron otorgadas a inmigrantes que siguieron usándolas después de que sus permisos de estadía vencieron.

Las licencias están siendo revocadas debido a que las autoridades estatales descubrieron que la fecha de vencimiento de las licencias era posterior al tiempo que los conductores tenían permitido permanecer legalmente en el país, de acuerdo con documentos del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV por sus iniciales en inglés), indicó la agencia de Transporte estatal.

La oficina del gobernador y el Departamento de Transporte a nivel federal coincidieron en que estas licencias violaban el estándar existente que estaba en vigor antes de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, endureciera recientemente las reglas luego de realizar una auditoría nacional de licencias comerciales.

Los accidentes provocados por indocumentados encienden el debate

La medida se llevó a cabo después de que un conductor que se encontraba sin autorización legal en el país provocó un accidente en Florida que cobró la vida de tres personas.

Accidentes fatales de camiones en Texas y Alabama ocurridos este año también plantean preguntas sobre este tipo de licencias. Las preocupaciones aumentaron el mes pasado, cuando el conductor de un camión -- un inmigrante que se encontraba sin autorización en el país-- provocó un accidente en California que dejó a otras tres personas muertas.

Duffy declaró el miércoles que las acciones de California de revocar este tipo de licencias es una admisión de que el estado había actuado de manera inapropiada, aunque el gobierno estatal ya había defendido previamente sus estándares para la emisión de licencias.

California dio inicio a su revisión de licencias comerciales emitidas por el estado después de que Duffy expresó sus preocupaciones.

Duffy impuso previamente nuevas restricciones sobre qué inmigrantes eran elegibles para obtener licencias comerciales. Añadió en septiembre que California y otros cinco estados habían emitido indebidamente licencias comerciales a extranjeros, pero California es el único estado contra el que tomó medidas debido a que fue la primera entidad donde se completó una auditoría.

Las revisiones en los demás estados se han retrasado por el cierre del gobierno, pero el Departamento de Transporte ha hecho un llamado a todos ellos a endurecer sus estándares.

El gobierno de Trump retuvo millones a California por licencias

El gobierno federal retuvo 40 millones de dólares en fondos federales argumentando que el estado no aplicaba los requisitos de idioma inglés para los camioneros y reiteró el miércoles que retirará otros 160 millones de dólares si el estado no invalida cada una de las licencias ilegales y aborda todas las preocupaciones.

La revocación de estas licencias es parte de las acciones a nivel estatal por cumplir con las nuevas directrices.

"Después de afirmar durante varias semanas que no hicieron nada malo, Gavin Newsom y California han sido atrapados con las manos en la masa. Ahora que hemos expuesto sus mentiras, se están revocando 17,000 licencias para camioneros emitidas ilegalmente", declaró Duffy. "Esto es sólo la punta del iceberg. Mi equipo continuará obligando a California a demostrar que han quitado a todos los inmigrantes ilegales detrás de los volantes de los camiones de semirremolque y autobuses escolares".

La oficina de Newsom aseguró que cada uno de los conductores cuyas licencias están siendo revocadas contaba con permisos de trabajo válidos del gobierno federal.

El portavoz de Newsom, Brandon Richards, acusó a Duffy de difundir "falsedades fácilmente refutables en un intento triste y desesperado por complacer a su querido líder".

Las nuevas reglas complican expedición de licencias para inmigrantes

Las nuevas reglas para las licencias comerciales que Duffy anunció en septiembre complican enormemente que un inmigrante obtenga una licencia de camionero, debido a que únicamente serán elegibles tres clases específicas de titulares de visas.

Los estados también deberán verificar el estatus migratorio de un solicitante en una base de datos federal. Estas licencias serán válidas hasta por un año a menos que la visa del solicitante expire antes.

Según los nuevos lineamientos, sólo 10,000 de los 200,000 extranjeros con licencias comerciales serían elegibles para obtener una de estas licencias, las cuales únicamente estarían disponibles para conductores que tengan una visa H-2a, H-2b o E-2. La visa H-2a es para jornaleros temporales, mientras que la H-2B es para trabajadores temporales no agrícolas.

El visado E-2 es para personas con inversiones sustanciales en un negocio en Estados Unidos. Pero las reglas no se aplicarán retroactivamente, por lo que esos 190,000 conductores podrán mantener sus licencias comerciales al menos hasta que deban renovarlas.

La oficina de Newsom dijo que esos nuevos requisitos no estaban en vigor al momento en que se emitieron estas 17,000 licencias. Pero a estos conductores se les dio avisos de que sus licencias expirarán en 60 días.

Duffy dijo en septiembre que los investigadores encontraron que una cuarta parte de las 145 licencias que revisaron en California no debieron ser emitidas. Puso como ejemplo cuatro licencias de California que permanecieron vigentes después de que expiró el permiso de trabajo del conductor, a veces hasta varios años después.

La oficina de Newsom dijo que el estado siguió la orientación que recibió del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la emisión de este tipo de licencias a camioneros extranjeros.

