Requisitos para Tarjeta Bienestar para enviar remesas: ¿La pueden tramitar inmigrantes indocumentados?

La Tarjeta Bienestar para mandar las remesas tiene varios beneficios; te contamos quiénes la pueden tramitar y cuáles son los requisitos

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video SB1421: ¿Restringirán acceso a servicios bancarios y envíos de dinero a inmigrantes indocumentados?

La Tarjeta Bienestar para enviar remesas es una alternativa financiera para las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, en N+ Univision te compartimos si las personas inmigrantes indocumentadas la pueden tramitar y cuáles son los requisitos.

En ese sentido, una de las dudas más frecuentes entre la comunidad migrante puede ser si los inmigrantes indocumentados pueden obtener la Tarjeta Finabien, la cual fue presentada por el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con Financiera para el Bienestar.

De acuerdo con el Gobierno de México, este instrumento financiero busca facilitar el envío de remesas desde Estados Unidos hacia México mediante transferencias electrónicas rápidas y con una comisión de 2.99 dólares por envío, considerada una de las más bajas del mercado. Anteriormente, te compartimos cuáles son los beneficios de tenerla, los cuales van desde recibir depósitos de nómina en Estados Unidos, recibir el dinero en 30 segundos, entre otros.

  • La tarjeta también puede administrarse desde la App Finabien, donde los usuarios pueden revisar movimientos, gestionar recursos y acceder a servicios adicionales.

¿Los inmigrantes indocumentados pueden tramitar la tarjeta?

Las personas inmigrantes indocumentadas sí pueden tramitar la Tarjeta Bienestar, ya que uno de los objetivos del programa es facilitar el acceso a servicios financieros a mexicanos que viven en Estados Unidos, incluso a quienes no cuentan con estatus migratorio regular.

  • Para obtener la tarjeta no se exige comprobar estatus migratorio, sino únicamente presentar documentos de identificación válidos.

Esto permite que muchos migrantes puedan enviar dinero a sus familias con menores costos y sin depender exclusivamente de empresas remesadoras tradicionales, según las autoridades mexicanas.

Requisitos para solicitar la Tarjeta Finabien

Las personas interesadas en tramitarla deben contar con documentación oficial vigente, además de algunos datos básicos de contacto. Los requisitos son:

  • Credencial para votar (INE).
  • Pasaporte mexicano vigente.
  • Matrícula consular.
  • Licencia de conducir de México o Estados Unidos.
  • Correo electrónico activo.
  • Número de teléfono celular.

Estos documentos sirven para verificar la identidad del solicitante y activar la cuenta financiera.

Video Tarjeta Finabien: el programa que ayuda a mexicanos en EEUU a ahorrar dinero


