Noticias Lista de beneficios de Tarjeta Bienestar para inmigrantes: ¿Cómo pagar menos comisión en el envío de remesas? La Tarjeta Bienestar para inmigrantes tiene múltiples beneficios; te compartimos cuáles y cómo puedes pagar menos al momento de enviar remesas

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Si vives en Estados Unidos y buscas una manera accesible para mandar dinero a tu familia, en N+ Univisión te compartimos la lista de Beneficios de la Tarjeta Bienestar para inmigrantes y cómo puedes pagar menos comisión en el envío de remesas.

De acuerdo con el Gobierno de México, con la Tarjeta de Financiera para el Bienestar puedes mandar tus remesas de forma segura y rápida. También puedes reducir los costos, ya que tiene comisiones bajas.

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Busca ser la alternativa a los servicios financieros tradicionales de envío de dinero y se puede solicitar en los consulados mexicanos en territorio estadounidense.

¿Cómo pagar menos al enviar remesas?

La Tarjeta de Financiera para el Bienestar permite a las personas migrantes enviar dinero a México mediante una aplicación móvil o a través de remesadoras asociadas. El dinero puede recibirse directamente en otra Tarjeta Finabien en México o retirarse en sucursales.

Para usar el servicio, los usuarios deben solicitar la tarjeta en alguno de los consulados mexicanos en Estados Unidos o registrarse en línea. Después, deben activar la tarjeta mediante la aplicación oficial. Cuando obtengas tu Tarjeta Bienestar para inmigrantes obtendrás varios beneficios, que anteriormente te compartimos cuáles son. Entre las ventajas están:

La Comisión baja por transferencia, ya que cada envío de dinero tiene un costo de 2.99 dólares, lo que puede ser un ahorro en comparación con otros servicios de remesas.

Las transferencias son rápidas.

Cuando ambas personas cuentan con la tarjeta FINABIEN (en Estados Unidos y México), el dinero puede llegar en cuestión de segundos.

Envíos de hasta 2,500 dólares diarios

El sistema permite transferir cantidades importantes cada día, lo que facilita apoyar a familiares o cubrir gastos urgentes.

Acceso al dinero las 24 horas

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Los recursos enviados quedan resguardados dentro de la cuenta digital vinculada a la tarjeta.

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