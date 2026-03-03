Kristi Noem ¿Habrá agentes de ICE en casillas de votación? Kristi Noem habla sobre operativos contra inmigrantes Te contamos lo que dijo la titular del DHS, Kristi Noem, durante su testimonio ante el Senado

Este martes 3 de marzo del 2026, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, aclaró durante su testimonio en el Comité Judicial del Senado si los agentes del ICE estarán en las casillas de votación de las siguientes elecciones.

La titular del DHS también habló acerca de los operativos contra inmigrantes y de la respuesta que tuvo el gobierno de Joe Biden ante las tarjetas de residencia permanente.

¿Qué dijo Kristi Noem?

Kristi Noem fue cuestionada sobre la posibilidad de tener a los agentes del ICE en los estados donde se llevarán a cabo las elecciones y lo que respondió fue que no “tenían planes de enviar a agentes”, ni a la fuerza del orden a las casillas, ni a los estados que se encargarán de organizarlo.

Cabe mencionar que Steve Bannon había comentado que deberían tener a los " agentes del ICE" en las urnas y con ello, cuestionaron a Noem que no era suficiente con decir que “no hay planes”, ya que aún no se podía descartar la violación de esta ley federal.

Administración Biden

Asimismo, Noem dijo que estaban revisando los casos de las personas a las que la Administración de Biden les concedió tarjetas de residencia permanente o que los naturalizaron por el programa de refugiados.

Aseguró que están entrevistándolos para asegurarse de que estén en Estados Unidos de la forma correcta.

Operativos migrantes

También Kristi Noem defendió el trato de su agencia a los inmigrantes y culpó a los activistas de los ataques contra los agentes.

La secretaria de Seguridad Nacional también señaló que los hombres y mujeres del ICE enfrentaban un aumento de amenazas de muerte, de un 8.000%, y en el caso de las agresiones, habían incrementado a un 1.300%.

¿Qué dijo de las muertes de Good y Pretti?

Noem fue interrogada por el senador Dick Durbin, pidiendo que se disculpara, y señaló que ya hay mucha evidencia, en la cual se puede ver que no eran “terroristas domésticos”.

Y lo que sostuvo Kristi fue que se basaba en la información que le dio el personal y culpó a los manifestantes violentos de haber generado el caos.