Kristi Noem

¿Habrá agentes de ICE en casillas de votación? Kristi Noem habla sobre operativos contra inmigrantes

Te contamos lo que dijo la titular del DHS, Kristi Noem, durante su testimonio ante el Senado

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Mamdani califica como ‘guerra ilegal’ ataque de EE. UU. contra Irán

Este martes 3 de marzo del 2026, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, aclaró durante su testimonio en el Comité Judicial del Senado si los agentes del ICE estarán en las casillas de votación de las siguientes elecciones.

La titular del DHS también habló acerca de los operativos contra inmigrantes y de la respuesta que tuvo el gobierno de Joe Biden ante las tarjetas de residencia permanente.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Kristi Noem?

Kristi Noem fue cuestionada sobre la posibilidad de tener a los agentes del ICE en los estados donde se llevarán a cabo las elecciones y lo que respondió fue que no “tenían planes de enviar a agentes”, ni a la fuerza del orden a las casillas, ni a los estados que se encargarán de organizarlo.

Cabe mencionar que Steve Bannon había comentado que deberían tener a los " agentes del ICE" en las urnas y con ello, cuestionaron a Noem que no era suficiente con decir que “no hay planes”, ya que aún no se podía descartar la violación de esta ley federal.

Video ICE arrestó a 261 beneficiarios de DACA: El gobierno alega antecedentes penales en los detenidos

Más sobre Kristi Noem

Senadores demócratas denuncian 'crueldad' en el trato del gobierno a menores no acompañados
6 mins

Senadores demócratas denuncian 'crueldad' en el trato del gobierno a menores no acompañados

Inmigración
¿Quiénes son los inmigrantes en riesgo de ser deportados por revocación del TPS? Aquí te explicamos
3 mins

¿Quiénes son los inmigrantes en riesgo de ser deportados por revocación del TPS? Aquí te explicamos

Inmigración
Corte de apelaciones de EEUU considera ilegal la decisión de Noem de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos
4 mins

Corte de apelaciones de EEUU considera ilegal la decisión de Noem de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos

Inmigración
Dimiten fiscales ante el manejo de la muerte de Renee Good mientras crece la tensión en Minnesota por operaciones de ICE
2 mins

Dimiten fiscales ante el manejo de la muerte de Renee Good mientras crece la tensión en Minnesota por operaciones de ICE

Inmigración
Congresista demócrata inicia proceso de juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem
4 mins

Congresista demócrata inicia proceso de juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem

Inmigración
Agentes de ICE han realizado al menos 14 tiroteos y matado a tiros a cuatro personas desde inicio de ofensiva migratoria de Trump: estos son los casos
6 mins

Agentes de ICE han realizado al menos 14 tiroteos y matado a tiros a cuatro personas desde inicio de ofensiva migratoria de Trump: estos son los casos

Inmigración
El DHS publica un video de Kristi Noem acompañando a agentes federales en un operativo de migración
0:43

El DHS publica un video de Kristi Noem acompañando a agentes federales en un operativo de migración

Inmigración
Jueza federal bloquea intentos de Trump de poner fin al TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal
3 mins

Jueza federal bloquea intentos de Trump de poner fin al TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal

Inmigración
El DHS aumenta a $3,000 supuesto incentivo para quienes se "autodeporten" antes de que acabe el año
2 mins

El DHS aumenta a $3,000 supuesto incentivo para quienes se "autodeporten" antes de que acabe el año

Inmigración
De pedidos de renuncia a conjuros de “El exorcista”: los momentos más tensos de la audiencia de Noem ante el Congreso
5 mins

De pedidos de renuncia a conjuros de “El exorcista”: los momentos más tensos de la audiencia de Noem ante el Congreso

Inmigración

Administración Biden

Asimismo, Noem dijo que estaban revisando los casos de las personas a las que la Administración de Biden les concedió tarjetas de residencia permanente o que los naturalizaron por el programa de refugiados.

Aseguró que están entrevistándolos para asegurarse de que estén en Estados Unidos de la forma correcta.

Video Familia venezolana es detenida al acudir a su cita de Inmigración en San Antonio

Operativos migrantes

También Kristi Noem defendió el trato de su agencia a los inmigrantes y culpó a los activistas de los ataques contra los agentes.

La secretaria de Seguridad Nacional también señaló que los hombres y mujeres del ICE enfrentaban un aumento de amenazas de muerte, de un 8.000%, y en el caso de las agresiones, habían incrementado a un 1.300%.

¿Qué dijo de las muertes de Good y Pretti?

Noem fue interrogada por el senador Dick Durbin, pidiendo que se disculpara, y señaló que ya hay mucha evidencia, en la cual se puede ver que no eran “terroristas domésticos”.

PUBLICIDAD

Y lo que sostuvo Kristi fue que se basaba en la información que le dio el personal y culpó a los manifestantes violentos de haber generado el caos.


ALM

Relacionados:
Kristi NoemNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX