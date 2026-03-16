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Entregan inmigrantes a ICE: Así fue el operativo de CBP en California para arrestar a 23 personas

CBP informó este lunes sobre el arresto de 23 inmigrantes durante un operativo en California. Te contamos los detalles

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Por:N+ Univision
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Un nuevo operativo de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( CBP) terminó con la detención de 23 inmigrantes en California, quienes fueron entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés).

Los operativos tanto de CBP como de ICE se han intensificado durante la actual administración del presidente Donald Trump, quien ha reforzado su política antiinmigrante.

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Así fue el operativo en California para detener a inmigrantes

Este lunes 16 de marzo de 2026 se dio a conocer un operativo en las costas de California, que dejó como saldo 23 personas detenidas.

De acuerdo con lo que informó CBP, 23 personas fueron arrestadas “en un intento fallido de tráfico de personas frente a la costa de California”.

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CBP aclaró que el operativo se realizó el sábado 14 de marzo de 2026, cuando “tripulaciones de aviones DHC-8 y aeronaves multipropósito de vigilancia se coordinaron con la tripulación de un buque interceptor costero para interceptar una embarcación tipo panga al oeste de la isla de San Clemente”.

El mensaje detalla que “tras mantener contacto visual y recibir apoyo aéreo, los agentes de interceptación marítima interceptaron con éxito la embarcación, en la que viajaban 23 inmigrantes ilegales, poco después de la 1:00 p. m”.

Las 23 personas fueron entregadas a la Oficina de Operaciones de Inmigración y Aduanas (ICE) (ERO) de San Diego.

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