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App te dice qué hacer si ICE te detiene en una redada: ¿Cómo funciona MiSignal?

La app MiSignal puede ayudarte en medio de una situación complicada; te compartimos cómo funciona en caso de una detención de ICE

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Por:N+ Univision
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Ante el aumento de redadas migratorias en Estados Unidos, hay una app que dice qué pueden hacer los inmigrantes que son detenidos, en N+ Univision te compartimos cómo funciona MiSignal, para no quedarte incomunicado.

MiSignal envía alertas de emergencia a familiares y abogados en caso de una detención. La aplicación que es completamente gratuita fue creada por el emprendedor venezolano César Jaimes, con el objetivo de ofrecer un mecanismo rápido de comunicación cuando una persona es detenida por ICE.

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¿Qué es MiSignal y para qué sirve?

MISignal es una aplicación diseñada para que los inmigrantes puedan enviar una alerta automática si son detenidos por autoridades migratorias o policiales. La idea surgió tras observar que muchas personas quedan incomunicadas durante horas, días o incluso semanas después de una detención.

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De acuerdo con su creador, cuando una persona es arrestada lo primero que suelen hacer las autoridades es retirar su teléfono móvil. Esto impide que el detenido pueda avisar a su familia o a un abogado sobre lo que está ocurriendo.

¿Cómo funciona la app MISignal?

El funcionamiento de la aplicación es sencillo y está pensado para momentos de alta tensión. Antes de cualquier emergencia, el usuario debe registrar dentro de la app:

  • Contactos de familiares o personas de confianza.
  • Información de un abogado de inmigración (si se tiene).
  • Documentos importantes.
  • Datos personales básicos.

Si ocurre una detención, el usuario solo debe presionar el botón de emergencia. En ese momento la aplicación envía automáticamente: la ubicación del usuario, una alerta de posible detención, información relevante para que familiares o abogados puedan actuar

Según su creador, la ubicación solo se envía en el momento de la emergencia, no se monitorea en tiempo real de manera permanente.

  • Cabe señalar que el desarrollador aclaró que MISignal no muestra la ubicación de operativos migratorios ni de agentes de inmigración.
Video Comunidad lleva música y esperanza a detenidos en centro ICE de Adelanto


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