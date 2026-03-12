Inmigración DOJ revela cuánto cobraba ‘coyote’ por cruzar inmigrantes desde México: Trajo a más de 500 Las autoridades revelaron cómo operaba el "coyote" para trasladar a personas inmigrantes y de cuánto fueron sus ganancias

Una investigación federal reveló cuánto cobraba un "coyote" por cruzar inmigrantes desde México, en N+ Univision te compartimos la cantidad que ganó por traer a Estados Unidos a más de 500 personas. El líder de la operación recibió una sentencia de 30 años de prisión.

En ese sentido, en el sur de Texas, las autoridades federales reconstruyeron durante meses el funcionamiento de una red dedicada al traslado clandestino de migrantes. La investigación terminó con una sentencia de más de tres décadas de prisión para el hombre señalado como uno de los principales organizadores de la operación.

El caso fue anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ( DOJ), que informó que un ciudadano mexicano fue condenado por dirigir una conspiración para transportar a cientos de inmigrantes indocumentados hacia territorio estadounidense.

Así operó más de un año y cuánto cobraba

De acuerdo con los documentos del gobierno de EEUU, Pedro Luis Martínez‑Jáquez, de 36 años y originario de Piedras Negras, fue identificado como colíder de una organización de tráfico de migrantes que operó en el suroeste de Texas entre enero de 2021 y julio de 2022.

Durante ese periodo, la red organizó el cruce y traslado de más de 500 personas que ingresaron de forma irregular a Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que el grupo cobraba 9,500 dólares por cada migrante para cruzarlo desde México y transportarlo en la primera etapa de su trayecto dentro del país. Según la investigación, aproximadamente la mitad de las ganancias terminaban en manos de Martínez-Jáquez.

Con esas tarifas, la organización acumuló más de 4.7 millones de dólares durante los 18 meses que estuvo activa.

La red utilizaba distintos métodos para mover a los migrantes. Uno de los principales consistía en remolques modificados diseñados para ocultar personas. En uno de los primeros intentos, las autoridades detectaron un camión de 18 ruedas con un compartimento falso dentro del remolque con capacidad para 40 personas, el cual fue interceptado por agentes federales.

Durante el proceso judicial, investigadores analizaron teléfonos y mensajes vinculados con la organización. Los registros incluían conversaciones por WhatsApp entre Martínez-Jáquez y varios colaboradores en las que se coordinaban recogidas, almacenamiento temporal y traslado de migrantes.

En un cateo a la vivienda del acusado, los agentes encontraron 74 teléfonos celulares. Catorce fueron incautados como evidencia y se sospecha que muchos de los restantes pertenecían a migrantes que habían sido transportados.

Las autoridades también recuperaron mensajes de audio relacionados con la logística del tráfico de personas. Por otro lado, la investigación también documentó un incidente que terminó en la muerte de una persona inmigrante.Según los fiscales, durante un traslado se desmayó mientras era transportado.

En una conversación telefónica, el líder de la red informó a un cómplice sobre la situación y señaló que se encargaría del problema. Posteriormente, imágenes halladas en un teléfono revelaron que la persona había fallecido.

El acusado fue detenido el 8 de marzo de 2024 y más tarde se declaró culpable de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados con resultado de muerte.

La jueza federal Alia Moses, del Distrito Oeste de Texas, lo condenó a 365 meses de prisión, equivalente a más de 30 años, y ordenó además el pago de 500 mil dólares en restitución.

Otros implicados en el caso son Evan John Herrera fue sentenciado a 151 meses de prisión, Miguel Rivera recibió 216 meses, Erica Aracely Carmona fue condenada a 132 meses.

