Operación Lone Star: presentan demanda por violación de derechos de 4 inmigrantes detenidos en Texas

“Pero en concreto, el cruce indocumentado no es un delito criminal”, precisa Barrón. “Se le tendría que impugnar un abogado de oficio al inmigrante para enfrentar un cargo criminal porque dudo que tenga recursos para pagar uno. Así es que, si no le asignan un abogado de oficio, la presencia indocumentada o el cruce ilegal es un asunto de materia civil no criminal.