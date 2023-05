¿Obliga la ley de Florida a los indocumentados revelar el estatus migratorio en hospitales? Te explicamos

El no responder a una pregunta, como por ejemplo revelar el estatus migratorio a un hospital, “usted puede permanecer callado y decir que no quiere responder”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, sur de Florida. “No aplica la 5ta Enmienda de la Constitución, que le da el derecho a permanecer callado para no incriminarse. De usted depende si la quiere invocar, pero en este caso usted es libre de responder o no a esta pregunta", agrega.