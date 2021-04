La administración de Biden abre un nuevo refugio para menores inmigrantes tras un aumento masivo de llegadas

El gobierno de Joe Biden anunció este martes la apertura de un nuevo centro para menores inmigrantes no acompañados cercano al albergue en Donna, Texas, que ha registrado un significativo sobrecupo por el aumento de personas que buscan llegar a Estados Unidos por su frontera sur.

El anuncio se produce días después de que la administración Biden permitiera el ingreso a medios de comunicación a un centro de detención de menores , donde se observó el hacinamiento y condiciones en las que se encuentran debido a que la llegada de personas rebasa la capacidad de gestión de las autoridades fronterizas. EEUU ha continuado expulsando del país a adultos, pero no a los menores que viajan solos.

El nuevo refugio para menores se sitúa en Donna, Texas, una de las ciudades fronterizas que se ha convertido en epicentro de la llegada de miles de inmigrantes en las últimas semanas, y se convertirá en albergue para menores no acompañados entre los 13 y 17 años.

La construcción, según el sitio The Hill, recibirá a 375 niños y adolescentes este martes y tiene capacidad para 1,500 camas. El gobierno de EEUU tiene actualmente bajo su custodia 4,231 menores que están en instalaciones de Customs and Border Protection (CBP) y otros 15,193 que se encuentran bajo el cuidado de House and Human Services (HHS).