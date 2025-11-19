Nuevo caso de deportación errónea: EEUU expulsó a una mujer transgénero a México, a pesar de la orden de un juez que lo impedía

Video Qué se sabe de la confusa deportación de un hispano a un tercer país: esperaba resolución de su caso

El gobierno de Donald Trump reconoció la deportación a México por error de Britania Uriostegui Ríos, una mujer transgénero que contaba con una orden judicial que impedía que fuera enviada a su país de origen. La administración ahora la busca para traerla de regreso a Estados Unidos.

Un juez de inmigración emitió en marzo una orden que prohibía que Uriostegui fuera deportada a México, pues podría ser torturada o asesinada allí.

Sin embargo, a pesar de la orden judicial, el gobierno reconoció que la mujer fue deportada "inadvertidamente" el 11 de noviembre, sin previo aviso. La trasladaron de Louisiana a Tijuana y de ahí la subieron a un autobús que la dejó en México, sin ninguna de sus propiedades, ni dinero, ni teléfono, ni sus medicamentos, según documentos judiciales.

El Departamento de Justicia reconoció el error después que sus abogados solicitaron respuestas.

En un correo del 12 de noviembre que fue presentado ante una corte federal, una abogada del Departamento de Justicia respondió: “ICE confirmó que su clienta fue removida a México inadvertidamente”. Y al día siguiente, añadió: “ICE está listo para subsanar la remoción inadvertida permitiendo que su clienta reingrese voluntariamente a Estados Unidos si así lo desea”.

La administración de Trump ahora está trabajando para traerla de vuelta mientras busca un tercer país para deportarla, según dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“El resultado final será el mismo: Ríos no podrá permanecer en Estados Unidos y será expulsada”, declaró.

El caso de Britania Uriostegui Ríos, una nueva deportación errónea

Britania Uriostegui Ríos, una mujer transgénero residente en Nevada con historial delictivo, perdió su estatus de residente permanente legal en 2023, tras declararse culpable de un delito grave de agresión con un arma mortal. Luego recibió una condena suspendida y entró en proceso de deportación. A principios de este año, un juez de inmigración ordenó su expulsión, pero prohibió que fuera a México.

De acuerdo con los documentos judiciales, desde marzo el gobierno ha estado intentado, sin éxito, enviarla a Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Finalmente, terminó enviándola a México, su país de origen, lo que contravino la orden del juez.

Ahora Uriostegui está demandando al gobierno para que la liberen de la custodia una vez regrese a Estados Unidos, en parte para evitar dejarla en manos de la misma agencia que la deportó por error.

La defensa legal de la mujer aseguran que su deportación errónea se descubrió porque era una de las pocas personas deportadas que tuvo la suerte de contar con abogados.

“La administración dice que los tribunales de inmigración son, en última instancia, quienes toman estos asuntos y decisiones… Aun así, violaron esa orden de forma flagrante”, dijo a Politico Nora Ahmed, directora legal de la ACLU de Louisiana, que representa a Uriostegui. “No puede haber excusa para eso. No es un ‘ups’. ¿Cómo puedes decir ‘ups’ si alguien muere?”.

Su caso se suma a una serie de errores que ha cometido la administración en su campaña de deportaciones masivas. El más sonado de ellos ha sido el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño, que, del mismo modo, tenía una orden judicial que prohibía su expulsión a su país de origen, a pesar de lo cual fue enviado a El Salvador e internado en el Cecot. Ahora el gobierno busca expulsarlo a un tercer país.

El gobierno también tuvo que gestionar el regreso de un guatemalteco deportado a México sin que se le permitiera presentar una solicitud de temor a persecución en ese país.

