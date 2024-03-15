La Ciudad de Nueva York limita a 30 días la estancia en los albergues de inmigrantes adultos que estén solos

Video Liberación de agua en el río Bravo aumenta su caudal: advierten del gran riesgo para migrantes que buscan cruzarlo

La Ciudad de Nueva York podrá limitar a solo 30 días la estancia de inmigrantes mayores de edad y que estén solos en los albergues.

La decisión es parte de un acuerdo entre el gobierno del estado y la Sociedad de Ayuda Legal, luego de que Nueva York intentara eliminar la llamada norma del derecho a la vivienda, que obliga a la ciudad a dar techo temporal a quien lo necesite, tras la afluencia masiva de inmigrantes en los últimos tiempos.

PUBLICIDAD

El alcalde Eric Adams dijo en un comunicado que “la ciudad está suspendiendo parcialmente este acuerdo legal único (Decreto Callahan) que le exige proporcionar viviendas de emergencia a personas sin hogar, mientras una gran afluencia de inmigrantes abruma el sistema de refugios de la ciudad”.

Se estima que en la ciudad en los últimos dos años han llegado unos 180,000 inmigrantes que entraron a Estados Unidos en busca de asilo, la mayoría de ellos centroamericanos y sudamericanos, principalmente de Venezuela.

Los extranjeros llegaron a la frontera sur del país, donde fueron hallados por agentes de la Patrulla Fronteriza o se entregaron a las autoridades de inmigración y solicitaron la protección del gobierno estadounidense por medio de asilo, un derecho legal vigente autorizado por el Congreso.

El gobierno del presidente Joe Biden, defensor del debido proceso migratorio, realizó entrevistas a los detenidos y agentes federales determinaron la probable existencia de miedo creíble, refiriendo miles de casos a la Corte de Inmigración (EOIR) para que jueces decidan el futuro de estas personas en el país.

Pero los fallos demorarán años debido a que la EOIR, a finales de febrero, tenía más de 3.4 millones de casos acumulados. En promedio, cada proceso puede demorar entre 3 y 4 años en ser dictaminado, advierten abogados consultados por Univision Noticias.

El anuncio del alcalde Adams

Adams dijo que, tras alcanzar un acuerdo con la Sociedad de Ayuda Legal en la mediación del 'derecho a refugio' del Decreto Callahan, se otorga a la ciudad “flexibilidad adicional durante la crisis humanitaria de los migrantes”, cuyo número la ciudad sitúa en 183,000.

PUBLICIDAD

Dijo que después de meses de negociaciones, durante las cuales la ciudad continuó respondiendo a la crisis humanitaria nacional sin precedentes y “sin ayuda significativa del gobierno federal, las partes llegaron a un acuerdo que brinda a la ciudad más herramientas para gestionar las entradas y salidas de inmigrantes adultos solteros del sistema de refugios y garantizar que la ciudad tenga la flexibilidad que necesita para continuar apoyando a los neoyorquinos vulnerables”.

El Decreto Callahan, vigente desde hace más de 40 años, permitía la administración de recursos para atender a unas 2,500 personas en situación de calle. Pero actualmente el número de necesitados registrados supera los 120,000 y de ellos aproximadamente 65,000 son inmigrantes.

“Actualmente, se encuentran en el área de la ciudad y requieren atención sanitaria… Nunca se tuvo la intención de aplicarse (el decreto) a una crisis humanitaria nacional como la que enfrenta hoy la ciudad de Nueva York”, precisó Adams.

El alcalde dijo además que, gracias al tribunal (que avaló las modificaciones al decreto) y a la Sociedad de Ayuda Legal por reconocer que el status quo, la situación actual es insostenible. Y que los cambios acordados le brindan a la Ciudad de Nueva York “herramientas adicionales para abordar esta crisis y al mismo tiempo garantizar que los más vulnerables puedan continuar recibiendo el apoyo que necesitan”.

Aplauden el acuerdo

Funcionarios de la municipalidad de la Ciudad de Nueva York expresaron satisfacción por el acuerdo.

PUBLICIDAD

“Representa los esfuerzos incansables y de buena fe de las partes y del tribunal para ayudar a abordar una de las mayores crisis jamás enfrentada por la ciudad", dijo Sylvia O. Hinds-Radix, asesora corporativa de la Ciudad de Nueva York.

"El plan razonable descrito en este acuerdo mejora significativamente la capacidad de la ciudad para gestionar la extraordinaria afluencia de personas que han quedado bajo nuestro cuidado y ayudará a estabilizar nuestro sistema de refugio para quienes lo necesitan", agregó.

Por su parte, gabinete Camille Joseph Varlack, jefa de gabinete, indicó que “hemos abordado esta crisis humanitaria con humanidad y entendiendo que la ciudad de Nueva York es la ciudad más grande del mundo gracias a nuestras comunidades de inmigrantes".

“Estamos increíblemente orgullosos del trabajo que hemos realizado para brindar refugio y atención a aproximadamente 183,000 migrantes en el transcurso de los últimos dos años. El acuerdo que estamos celebrando hoy refleja la naturaleza sin precedentes de esta crisis y garantiza que podamos gestionar la población de nuestros refugios y al mismo tiempo seguir proporcionando un lugar de aterrizaje seguro para que nuestros recién llegados se pongan de pie y sigan con su búsqueda de los estadounidenses. Sueño", precisó.

Larga batalla judicial

En octubre del año pasado, la Alcaldía de Nueva York, en un paso inédito, pidió a la Corte Suprema de Justicia de ese estado suspender una antigua norma que data de los años 80 y que obliga a la ciudad a proporcionar vivienda a personas en situación de calle. En este grupo se consideran a los miles de inmigrantes que han llegado en los últimos años en busca de asilo.

PUBLICIDAD

En una carta dirigida a la jueza de la Corte Erika Edwards, los abogados de la ciudad pidieron dejar en suspenso temporalmente la obligación de otorgar refugio a cualquiera que lo solicite, establecida en el protocolo conocido como Decreto Callahan.

El pedido ocurrió en medio de una aguda crisis desatada por la llegada de inmigrantes en los últimos dos años, procesos judiciales de asilo que en la mayoría de los casos tardarán años en ser resueltos por los tribunales de inmigración.

La ciudad alega que desde abril de 2022 el número de inmigrantes aumentó de unos 45,000 a más de 116,000 en octubre de 2023, un crecimiento de 159%. La cifra sigue subiendo.

Miles de esos inmigrantes han sido enviados por el Estado de Texas, que tiene una dura política migratoria que incluye la expulsión de inmigrantes que llegan a Estados Unidos en busca de asilo y sus casos son referidos por el gobierno a la EOIR.

Según el último reporte de la oficina del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, desde agosto de 2022 el estado ha enviado en autobuses a 39,600 migrantes. Otros 32,500 han sido trasladados a Chicago, 16,900 a Denver y 12,500 a Washington DC.