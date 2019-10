"No dejen de buscar ayuda médica", piden a inmigrantes atemorizados por la presencia de la Patrulla Fronteriza en hospitales

"Hay que asegurarse de que mientras (los agentes de CBP) estén ahí no pregunten sobre las otras personas en la propiedad del hospital, porque eso es lo que dice el memorándum que no pueden hacer", agregó en una conversación telefónica, refiriéndose a las estipulaciones contenidas en un memo firmado en 2011 por John Morton , exdirector del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE por su sigla en inglés) durante el gobierno de Barack Obama.

Sin embargo, Nuñez recomendó a los inmigrantes indocumentados buscar atención médica cuando la requieran y recordó que, de acuerdo con la Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), los trabajadores de un hospital no pueden compartir información de sus pacientes sin una orden judicial con ninguna agencia gubernamental, incluyendo Inmigración. Además, los pacientes tienen el derecho a permanecer en silencio si un agente que no trabaja para la instalación médica les hace alguna pregunta.

"Salgan de nuestros consultorios"

La mayor presencia de CBP en clínicas hospitalarias también ha irritado a los médicos que forman parte de la organización Physicians for Human Rights, quienes firmaron un amplio informe titulado Not in my Exam Room (No lo hagas en mi consultorio) criticando acciones tomadas por autoridades migratorias bajo el gobierno de Trump.