Libertad para los "hermanos mariachi": Esto es lo que se sabe de los mexicanos Gámez-Cuéllar

Esta es la situación actual de los hermanos mariachi

Video Jóvenes mariachis detenidos en EEUU: ¿Por qué el asilo no evita la detención de inmigrantes?

Antonio Yesayahu Gámez-Cuéllar, de 18 años, conocido como uno de los hermanos mariachi, fue liberado, confirmaron este lunes 9 de marzo de 2026 a N+ Univision fuentes cercanas al caso.

La familia dijo que van a liberar a los otros dos hermanos detenidos, pero no sabe cuándo. "Podría ser hoy, mañana", según dieron a conocer.

El caso de los hermanos mariachi

Inmigración

Los hermanos Gámez-Cuéllar, cuyo talento musical llevó a ser reconocidos en la Cámara de Representantes en 2025, fueron arrestados junto a sus padres y su hermano menor en febrero pasado y, desde entonces, habían sido privados de su libertad por las autoridades migratorias de Texas, según denuncias de congresistas.

Horas antes de que informara sobre la liberación de uno de los llamados hermanos mariachi, legisladores texanos, tanto demócratas como republicanos, exigieron que los jóvenes mexicanos dejaran los centros de detención, pues permanecían retenidos en dos ubicaciones para migrantes en Texas.

La familia, originaria de San Luis Potosí, en México, y asentada en Estados Unidos desde 2023, fue trasladada al centro de detención de Dilley, en las afueras de San Antonio, conocido por las denuncias de condiciones inadecuadas y falta de acceso a servicios médicos.

El hijo mayor, Antonio, fue separado de sus padres y sus hermanos, ya que las autoridades lo enviaron al centro de detención de Raymondville, al sur de Texas, según informó el congresista Joaquín Castro.

Sin embargo, de acuerdo con información de la familia, Antonio fue liberado este lunes.

Los hermanos Gámez-Cuéllar, formaban parte de la agrupación escolar Mariachi McAllen Oro, galardonada a nivel estatal.

Mira también:

InmigraciónTexasCentros de detención de ICEControl de Inmigración y Aduanas (ICE)

