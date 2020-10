Migrar bajo el coronavirus: Las Patronas sobreviven y se reinventan durante la pandemia

La nueva normalidad de Las Patronas

Una llamada para saber qué pasa

-No, nos ha tocado nada, bendito sea Dios.

-Bendito Dios, qué bueno.

-¿Ustedes están bien?

-Sí, en el equipo se enfermaron dos personas pero no por el albergue, sino que la pescaron por afuera. Dentro del albergue gracias a Dios hasta ahora no. Ahí vamos, aunque aquí en la ciudad de Tierra Blanca la pandemia está en el pico.

-Está complicado. No hay que desanimarnos, hay que ayudar en lo que podamos, ¿no?

-Pues sí, claro que sí. Yo hasta donde sé sí ha afectado bastante, en Oluta hubo un caso dentro del albergue, en Coatzacoalcos también, en Palenque tuvieron algunos casos. A mi me dijeron que está muy, muy difícil. Sé que está muy difícil en la zona de Tapachula, que hay mucha gente contaminada. Hay mucho riesgo en el viaje.

-Nosotros con los que llegan estamos poniéndolos en cuarentena porque se quedan, se les da alimento pero no pueden ingresar al albergue, hay que estar a las vivas con ellos. Es importante tomar nuestras debidas precauciones- respondió Norma Romero.