Por qué cada vez más migrantes usan el peligroso tapón del Darién para llegar a Estados Unidos

Gran parte del debate sobre la inmigración ilegal a Estados Unidos se ha centrado en las últimas semanas en el sur, en el tapón del Darién.

Esta peligrosa ruta que se extiende por partes de América Central y del Sur ha visto a un número cada vez mayor de personas pasar en su camino para solicitar asilo en los Estados Unidos.

Para explorar las razones, The Conversation recurrió a Sara McKinnon, académica en inmigración de la Universidad de Wisconsin-Madison, que conoce bien la región y ha entrevistado a personas que lo han atravesado.

¿Dónde está el tapón del Darién?

El tapón del Darién es una densa selva que se extiende por el norte de Colombia y el sur de Panamá. El terreno, de aproximadamente 60 millas de ancho, es fangoso, húmedo e inestable.

No existen caminos pavimentados en el tapón del Darién. Sin embargo, a pesar de esto, se ha convertido en una ruta importante para la migración humana global.

Dependiendo de cuánto puedan pagar, las personas deben caminar entre cuatro y diez días subiendo y bajando montañas, cruzando ríos de corriente rápida y a través de barro, cargando con todo lo que tienen (y a menudo cargando a niños que son demasiado pequeños para caminar) para poder llegar.

Aquellos que logran cruzar toman autobuses a través de la mayor parte de Centroamérica y se dirigen hacia el norte a través de México hasta la zona fronteriza de Estados Unidos.

El servicio de telefonía celular se detiene una vez que la gente ingresa al denso bosque. Los migrantes dependen de los “guías” pagados y de otros migrantes para salir adelante.

En la década anterior a 2021, 10,000 personas anualmente tomaban esta ruta en su camino hacia el norte para buscar residencia en Estados Unidos y Canadá.

Luego, en 2021, el gobierno panameño documentó 133,000 cruces, un aumento dramático en el movimiento humano en una extensión de tierra tan volátil. En 2023, más de medio millón de personas transitaron por esta parte del Istmo de Panamá.

Ropa y basura ensucian el sendero donde los migrantes han estado caminando a través del Tapón del Darién desde Colombia a Panamá con la esperanza de llegar eventualmente a Estados Unidos, el 10 de mayo de 2023. Imagen Ivan Valencia/AP

¿Por qué es tan peligroso el tapón del Darién?

La ruta, y en realidad toda la trayectoria que siguen las personas cuando migran de América del Sur a América del Norte, está controlada por organizaciones criminales que ganan millones, si no miles de millones de dólares, anualmente en la economía de la migración humana.

Es imposible cruzar esta franja de tierra sin la ayuda de un contrabandista o guía, porque las organizaciones criminales que controlan el territorio exigen un pago por el paso.

Sin embargo, el pago no garantiza un viaje seguro. A veces, las mismas personas a las que se les paga para facilitar el viaje extorsionan a los inmigrantes para pedirles más dinero. También hay informes de grupos armados que tienden emboscadas a quienes están en tránsito para confiscar sus pertenencias y robar el dinero que hayan escondido y cosido en las costuras de la ropa.

La extorsión y el secuestro son hechos comunes, y la ONG Médicos Sin Fronteras informó recientemente de un aumento en los casos de agresión sexual masiva en los que cientos de personas han sido capturadas, agredidas y violadas, a menudo frente a sus familiares. En diciembre de 2023, una persona fue agredida sexualmente cada tres horas y media mientras cruzaba, según Médicos Sin Fronteras.

La naturaleza extrema de la jungla pantanosa también hace que el viaje sea peligroso.

Los caminos pueden estar muy fangosos, especialmente en la temporada de lluvias. En los tramos montañosos, muchas veces es necesario escalar rocas empinadas, o agarrarse a una cuerda para no resbalar y caer por un acantilado.

El Proyecto Migrantes Desaparecidos informó de 141 muertes conocidas en el tapón del Darién en 2023, lo que probablemente sea una fracción del número real debido a las dificultades para informar y recuperar cadáveres.

Muchas de las personas que entrevisté y que habían hecho el viaje hablaron de haber visto cuerpos a lo largo del camino cubiertos de barro, probablemente como resultado de resbalones o caídas que provocaron su muerte.

Los compañeros migrantes dejaron marcas cerca de los cuerpos, como trozos de tela atados a un árbol, y tomaron fotografías de los muertos con la esperanza de que esta evidencia algún día pudiera ayudar a recuperar los cuerpos.

Los ríos también son peligrosos. Las inundaciones repentinas y los rápidos provocan que muchas personas sean arrastradas y ahogadas en las aguas fangosas. Son frecuentes los hematomas, cortes, mordeduras de animales y fracturas. La alta humedad y el calor diarios, combinados con la falta de agua potable, hacen que muchos enfermen con síntomas de deshidratación grave.

Las enfermedades transmitidas por vectores, por el agua y por hongos también son bastante comunes.

¿Qué hay detrás del reciente aumento de los cruces?

La violencia, la inseguridad y la inestabilidad en sus países de origen provocan que muchas personas se desplacen. Pueden mudarse a otros lugares de su región. Pero cuando el nivel de violencia e inseguridad es similar en ese país, siguen desplazándose para encontrar un lugar más seguro donde vivir.

Las opciones de inmigración legalmente permitida son cada vez más limitadas para quienes viven en países de bajos ingresos. Por ejemplo, cuando los gobiernos implementan restricciones de visas de viaje para ciertas nacionalidades, esto afecta las opciones disponibles para el movimiento de la gente de ese país.

En 2021, con la presión de Estados Unidos, México comenzó a exigir que los venezolanos que viajan a México porten visas de viaje. Esto significó que los venezolanos que esperaban buscar asilo en Estados Unidos ya no podían volar primero a México como turista y luego presentarse en la frontera ante un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para expresar su temor de regresar a su país de origen.

Los venezolanos tuvieron que buscar otra ruta para desplazarse, y para muchos, ese fue y sigue siendo el tránsito irregular a través del tapón del Darién sin documentos de viaje.

¿Quién hace el viaje?

En 2023, de las 520,085 personas que se desplazaron por la región, los venezolanos representaban más de la mitad: 328,650. Pero el total también incluía a 56,422 haitianos, 25,565 chinos, 4,267 afganos, 2,252 nepalíes, 1,636 cameruneses y 1,124 angoleños.

La migración humana en las Américas es un fenómeno global.

También hay una creciente diversidad de género y edad, como lo muestran las cifras del gobierno panameño. Los hombres adultos representaron poco más de la mitad de las personas que atravesaron el tapón del Darién en 2023, y las mujeres adultas representaron el 26% de la población.

Los niños menores de 18 años constituyeron el 20% de los que cruzaron, y la mitad de ellos menores de 5 años. Los padres pueden llevar a sus hijos en brazos durante largos tramos del viaje, o los niños pueden tener que caminar aunque estén cansados. El estrés y la fatiga aumentan la probabilidad de sufrir lesiones en el camino.

¿Cómo han respondido las autoridades?

Las restricciones de visas de viaje de muchos gobiernos solo han empujado a más personas a intentar esta peligrosa ruta. Los gobiernos también se han mostrado tibios ante la presencia de grupos humanitarios que ayudan a los migrantes en tránsito. El 7 de marzo de 2024, Médicos Sin Fronteras informó que el gobierno panameño ya no permitiría que la organización brindara apoyo médico a quienes se encontraban en tránsito por el tapón del Darién. Este acceso reducido a la atención sanitaria significará sin duda un paso más peligroso.

En mayo de 2022, países de las Américas anunciaron conjuntamente la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección para mejorar la coordinación regional para gestionar la migración.

A través de esto, el gobierno de EEUU implementó una serie de nuevos programas legales para migrar al país y oficinas de procesamiento de solicitudes en países de América del Sur y Centroamérica que brindan a las personas la oportunidad de solicitar reasentamiento en EEUU, parole humanitario y reunificación familiar, y tener las visas procesadas mientras se espera en el extranjero.

Pero estos programas no están disponibles para personas de todas las nacionalidades. Y algunos de los programas también exigen documentos oficiales como pasaportes, un requisito que excluye a muchos de quienes atraviesan el tapón del Darién.

*Sara McKinnon es profesora de Retórica, Política y Cultura, Universidad de Wisconsin-Madison