"Mandan a los migrantes a la deriva": sin coordinación con Texas, Nueva York sigue recibiendo buses con decenas de migrantes

El comisionado de la alcaldía, Manuel Castro, dijo a Univision Noticias que los migrantes "llegan desorientados, no saben qué está sucediendo". Contó el ejemplo de una familia con la que conversó y que viajaba con dos niños, uno de tres y otro de ocho años. Dice que no querían viajar a Nueva York sino a Wisconsin, donde los esperaban sus allegados: "Ahora no saben cómo llegar hasta allá".