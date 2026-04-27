Deportaciones Mientras ACLU exige investigar huelga de hambre en cárcel de inmigrantes, ICE niega que exista la protesta “No hay ninguna huelga de hambre en el Centro de Procesamiento North Lake", aseguró la agencia a N+ Univision. Pero la ACLU y el Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan refutan a la agencia y exigen al Congreso una investigación urgente.

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“No hay ninguna huelga de hambre en el Centro de Procesamiento North Lake del ICE” en Baldwin, Michigan, respondió la agencia en un correo electrónico ante una consulta hecha por la redacción de N+ Univision. Y agrega: “Para que conste: Durante las huelgas de hambre, el ICE continúa proporcionando tres comidas al día, las cuales se entregan en la habitación del extranjero detenido, así como un suministro adecuado de agua potable u otras bebidas”.

Pero a pesar de la explicación proporcionada por un vocero no identificado por la dependencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con el Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan (MIRC), lanzaron este lunes un llamado al Congreso donde exigen “una investigación independiente” sobre el centro “tras informes de una huelga de hambre y condiciones médicas peligrosamente inadecuadas”.

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“Las personas allí recluidas iniciaron una huelga de hambre el lunes (de la semana pasada)”, se lee en un comunicado enviado por ambas organizaciones. “Según se informa, la huelga de hambre es una protesta contra las condiciones deficientes, incluyendo la falta de atención médica, así como contra la detención prolongada”, precisa la denuncia.

La ACLU y MIRC agregaron que “han estado en contacto con numerosas personas detenidas en North Lake, quienes describieron condiciones inhumanas similares”. Y apuntaron que “en los 10 meses transcurridos desde que North Lake abrió sus puertas como centro de detención de ICE, “las personas allí recluidas han informado a la ACLU y al MIRC que se les ha negado atención médica, tanto urgente como rutinaria. Esto incluye retrasos y negaciones de atención que ponen en peligro la vida, falta de seguimiento médico tras una hospitalización, y la negativa a suministrar medicamentos recetados o la exigencia de un pago para poder recibir los fármacos necesarios”.

Qué denuncian los internos

De acuerdo con la denuncia, “algunos han descrito haber presenciado a personas en estado de grave angustia médica o que se desplomaban, teniendo que suplicar al personal —a veces durante horas— que (se) les brindara atención médica”.

Uno de los casos incluidos en la denuncia corresponde al inmigrante identificado como Nenko Stanev Gantchev, de 56 años, quien falleció el pasado diciembre mientras se encontraba detenido en las instalaciones de North Lake. “Según algunos informes, se lee en la denuncia, su muerte se debió a la incapacidad del ICE para tratar adecuadamente su diabetes”.

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También los internos han reportado haber recibido alimentos en mal estado o en cantidades insuficientes. “Todo esto está impulsado por la cruel y xenófoba agenda de deportaciones masivas de la administración Trump, que consiste en detener y almacenar a miembros de largo tiempo de nuestras comunidades, obligándolos a soportar una detención indefinida en condiciones inhumanas o, por desesperación, a tomar la devastadora decisión de dejar atrás a sus familias y comunidades”, dijo Loren Khogali, directora ejecutiva de la ACLU Michigan. “Nos opusimos a la reapertura de North Lake precisamente porque temíamos que ocurriera lo que está sucediendo ahora. Las condiciones y prácticas de North Lake incumplen peligrosamente tanto los mandatos constitucionales como las normas federales, y exigimos una investigación independiente inmediata”.

Newsweek reporta que la huelga de hambre comenzó el lunes de la semana anterior e involucra a detenidos que se niegan a ingerir alimentos y, en algunos casos, a cumplir con sus asignaciones laborales, citando a integrantes de la organización ‘No Detention Centers in Michigan’ (‘No a los Centros de Detención en Michigan’).

Las instalaciones del centro son operadas por el contratista privado GEO Group bajo contrato con ICE y constituyen uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes del Medio Oeste del país.

En la actualidad la agencia tiene una capacidad de detención superior a las 72,000 camas diarias y los planes del gobierno este año es llegar a las 130,000 camas diarias.

Qué piden al Congreso

En el centro de detención de ICE en North Lake se registraron al menos seis huelgas de hambre de internos en el pasado reciente, a causa de las condiciones que incluían una atención médica inadecuada y una alimentación insuficiente, de acuerdo con las denuncias presentadas.

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La ACLU y MIRC esta vez piden al Congreso ejercer sus facultades de supervisión y asignación de fondos mediante las siguientes acciones:

Exigir que expertos en atención médica lleven a cabo una auditoría médica independiente de North Lake —así como de otros centros de detención igualmente peligrosos en todo el país— como condición para la asignación de cualquier fondo a ICE. Dicha auditoría debe incluir entrevistas confidenciales con personas detenidas, así como acceso a sus expedientes médicos.

Realizar una visita de supervisión al centro de detención de North Lake a la mayor brevedad posible y conversar con personas detenidas —especialmente con aquellas que participan en huelgas de hambre— para garantizar que no se produzcan represalias tales como la alimentación forzada, el aislamiento o el traslado a otras instalaciones.

Enviar una solicitud formal de información al ICE sobre las condiciones en North Lake y exigir una respuesta que incluya un plan de acción destinado a mejorar dichas condiciones en un plazo razonable.

La respuesta de ICE

ICE dijo que cualquier afirmación de que existen condiciones deficientes en el centro North Lake, en Baldwin, Michigan, “es falsa". Y asegura que a todos los detenidos “se les proporcionan tres comidas al día, agua limpia, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de aseo personal”.

Añade que los extranjeros indocumentados “también tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus familiares y abogados” y que dietistas certificados “evalúan las comidas. De hecho, sostiene que ICE mantiene estándares de detención más elevados que la mayoría de las prisiones de Estados Unidos que albergan a ciudadanos estadounidenses, una aseveración que en el pasado reciente ha sido mencionada por el zar fronterizo, Tom Homan.

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ICE dijo además que “es una práctica de larga data proporcionar atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra bajo la custodia del ICE. Esto incluye servicios médicos, dentales y de salud mental, según su disponibilidad, así como acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas”. Y asegura, sin aportar evidencias, “que para para muchos extranjeros indocumentados, esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”.

La respuesta de ICE solicitada por N+ Univision indica que “permanecer detenido es una elección”. Y que “alentamos a todos los extranjeros indocumentados a tomar el control de su salida del país utilizando la aplicación CBP One”, recordando que el gobierno ofrece a los extranjeros indocumentados $2,600 dólares y un vuelo gratuito para que se autodeporten ahora.

Alegatos desvirtúan Respuesta de ICE

“Los huelguistas de hambre en North Lake no solo protestan por las condiciones inhumanas, sino también por el hecho de que hay personas —muchas de las cuales han vivido aquí durante décadas y tienen familiares que son ciudadanos estadounidenses— que permanecen detenidas durante meses sin que se tome en consideración ninguna de sus circunstancias individuales”, denuncia la ACLU y el MIRC.

Precisan además que la inmensa mayoría de las personas arrestadas por ICE no tienen antecedentes criminales y que, además, “jueces federales tanto en Michigan como en el resto del país están determinando que las personas bajo detención migratoria son, de manera rutinaria, retenidas ilegalmente y sin derecho a fianza”.

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Informes publicados en los últimos meses por el Instituto CATO, el Centro Brennan por la Justicia y el Centro de Información y Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), coinciden que por encima del 73% de los detenidos en las cárceles de ICE carecen de antecedentes criminales.

Los informes, sin embargo, han sido refutados por Homan, quien ha declarado a N+ Univision que para el gobierno cualquier inmigrante que viole la ley de inmigración “es un criminal”. Eso incluye la permanencia indocumentada, que hasta ahora sigue siendo una falta carácter civil.

Las organizaciones denunciantes de las condiciones en el centro de detención North Lake de ICE, agregan que cuando los internos finalmente logran obtener una audiencia de fianza, “los jueces niegan este derecho a un ritmo sin precedente”, dando como resultado una detención continuada de personas que, “de otro modo, estarían en sus hogares junto a sus seres queridos y en el seno de sus comunidades”.

”Si bien se desconoce la razón detrás de esta repentina y elevada tasa de negaciones de fianza, los jueces de inmigración que la actual administración considera insuficientemente severos con los inmigrantes están siendo destituidos a un ritmo alarmante”, denuncian.