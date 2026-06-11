Inmigración

Hijos de trabajadores agricultores se gradúan bajo la amenaza migratoria

Jóvenes del Programa del Consejo de México Americano Mac consiguieron uno de los triunfos más importantes en su corta vida: Titularse. Elileen, Naydalin y Emily son tres de las estudiantes que hoy celebran la obtención del grado académico antes de ingresar a la universidad

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Por:N+ Univision
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Video Graduación agridulce: Hijos de trabajadores agrícolas celebran su éxito académico bajo la sombra de las deportaciones

Jóvenes del Programa del Consejo de México Americano Mac consiguieron uno de los triunfos más importantes en su corta vida: Titularse. Elileen, Naydalin y Emily son tres de las estudiantes que hoy celebran la obtención de su título académico antes de ingresar a la universidad.

Alcanzar la meta no fue sencillo para los hijos de trabajadores agrícolas, especialmente en un contexto donde el endurecimiento de las políticas migratorias ensombreció los festejos de cada una de ellas.

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N+ Univisión estuvo presente en los festejos donde la indumentaria de gala fue parte de cada graduado. Uno de los jóvenes entrevistados fue Eileen Ailyin.

Video Un estudiante dedica su discurso de graduación a su madre detenida por ICE


La joven no pudo sostener el llanto porque su padre no estuvo presente en la graduación. É l fue detenido y deportado a Guatemala.

El dolor aumenta cuando es evidente la ausencia de la figura paterna, un vacío con el que muchos de ellos tienen que vivir día a día.

Su madre, María Ramírez, no puede contener la felicidad al reconocer que se siente orgullosa de su hija, pero acepta que no poder festejar en familia es algo que marca este día tan importante para su hija, que nació en Estados Unidos.

Durante la graduación de Eileen Ailyin del Programa del Consejo de México Americano Mac su padre no estuvo presente porque fue deportado a Guatemala.
Durante la graduación de Eileen Ailyin del Programa del Consejo de México Americano Mac su padre no estuvo presente porque fue deportado a Guatemala.
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“La verdad, estoy un poco desesperada porque mis hijos nacieron acá y ellos quisieran tener un logro, un mejor futuro”, comenta.

Pero el dolor no frena a Eillen Ailyin. Sabe que asistirá a la universidad, por lo que tendrá que trabajar para poder ayudar a su madre con los gastos ante la ausencia de su papá.

“Yo también estoy buscando trabajo, porque tengo que trabajar para mi mamá. También porque ella tiene el peligro de que sea detenida”, explica la joven.

Video Estudiante cuestionó a ICE durante discurso de graduación y fue interrumpida por la directora

El título que Naydalin no recibió

Mientras muchos asistentes celebraban el logro de sus hijos o familiares, Duglas Gonzales, padre de Naydalin, otra de las jóvenes graduadas, acudió solo a recibir el título de su hija.

Naydalin fue detenida por el ICE y deportada a El Salvador, días antes del día más importante de su vida. Mientras su papá recibía el reconocimiento, la imagen de su hija fue proyectada en la ceremonia.

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Al ver la imagen de su hija, Duglas llora mientras reconoce que es uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Complicado también porque imagínese, todos andan con su familia y todo y ya uno no, no tuvo la oportunidad de estar con ellas acá”, explica.

Emily, la joven trompetista

Durante la ceremonia del Programa del Consejo de México Americano Mac, Emily Pedraza fue otra más de las jóvenes graduadas. Ella se tituló en la Escuela de Mariachis.

"He estado practicando durante mucho tiempo de mi vida; yo empecé a practicarla cuando tenía cinco años", menciona.

Emily Pedraza, una de las jóvenes graduadas del Programa del Consejo de México Americano Mac
Emily Pedraza, una de las jóvenes graduadas del Programa del Consejo de México Americano Mac
Imagen N+ Univisión


El sueño de estos jóvenes es convertirse en profesional para recompensar el sacrificio de sus padres.

En la graduación de Emily estuvieron presentes su mamá y su abuelita.

"Me siento muy orgullosa y me dan ganas de llorar de ver, por fin, que ella llegó a su meta", expresa su madre Celina Tapia.

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