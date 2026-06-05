Criminalización de la inmigración

Juez anula las restricciones de asilo de Trump para 39 países y ordena restablecer el proceso migratorio

El juez invalidó las políticas que la administración Trump promulgó el año pasado, las cuales suspendieron la concesión de asilo, así como la tramitación de beneficios migratorios

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Por:N+ Univision
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Un juez federal de los Estados Unidos dictaminó que la administración del presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al prohibir que los solicitantes de 39 países afectados por el veto migratorio recibieran resoluciones sobre sus trámites de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia ( green cards) y ciudadanía. Ante esto, el magistrado ordenó a los funcionarios del gobierno reiniciar de forma inmediata el procesamiento de dichos beneficios.

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El juez de distrito principal John McConnell, con sede en Providence, Rhode Island, invalidó las políticas que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) promulgó a partir de noviembre del año pasado. Estas medidas suspendían la concesión de asilo y la tramitación de beneficios para personas originarias de 39 naciones de África, Asia, América Latina y el Medio Oriente, bajo el argumento gubernamental de mejorar los controles de seguridad y verificación.

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La resolución responde a una demanda presentada por una coalición de organizaciones de servicios para inmigrantes y sindicatos. En su fallo, McConnell —quien fue nombrado por el expresidente Barack Obama— afirmó que las políticas de la administración "arrojaron las vidas de innumerables inmigrantes que viven en los Estados Unidos a un limbo legal indeterminado".

Asimismo, el magistrado enfatizó que el retraso en las adjudicaciones no se debió a ninguna falta cometida por los solicitantes, sino "únicamente a la casualidad de su nacimiento". Añadió que los afectados habían seguido rigurosamente los procesos legales establecidos por el Congreso, quedando atrapados en una espera de meses debido a la negativa de la agencia para resolver sus casos.

"El estado de derecho tiene que aplicarse a todos por igual y, como es evidente aquí, USCIS no ha 'seguido la ley' ni ha 'hecho las cosas de la manera correcta'", sentenció McConnell, señalando que la agencia violó las leyes de inmigración y los estatutos administrativos que rigen sus acciones. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido comentarios respecto al fallo.

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