El Salvador "Lloré de alegría": madre salvadoreña, con sus hijas estadounidenses, podrá regresar a EEUU tras fallo judicial Un juez federal de California ordenó el regreso de Yessenia Ruano, una migrante que residió durante 14 años en Estados Unidos y que se autodeportó junto a sus dos hijas ciudadanas estadounidenses y su esposo tras ser informada de que el gobierno aceleraría los planes para expulsarla

Video "Lloré de alegría": Juez autoriza el retorno a EEUU de inmigrante salvadoreña y sus hijas; su esposo queda en el limbo

La posibilidad de regresar a Estados Unidos ha devuelto la esperanza a una familia salvadoreña que hace un año se vio obligada a abandonar el país.

Un juez federal de California ordenó el regreso de Yessenia Ruano, una migrante que residió durante 14 años en Estados Unidos y que se autodeportó junto a sus dos hijas ciudadanas estadounidenses y su esposo tras ser informada de que el gobierno aceleraría los planes para expulsarla.

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La noticia ha sido recibida con especial emoción por sus hijas, quienes tuvieron que dejar atrás su vida en Estados Unidos para mudarse a El Salvador junto a sus padres.

"Estamos felices, lloramos un poquito porque ya vamos a poder ver de vuelta a nuestra familia", relató Elizabeth Guerra, hija de Yessenia Ruano.

Para la madre de familia, la decisión judicial parecía impensable hace apenas unos meses: " Lloré de alegría al recibir que el juez había fallado a nuestro favor", expresó Ruano.

Antes de abandonar Estados Unidos, Yessenia tenía en trámite una visa T para víctimas de trata de personas. Sin embargo, durante una cita de rutina con agentes de inmigración recibió la notificación de que el gobierno aceleraría los procedimientos para deportarla, por lo que decidió regresar voluntariamente a El Salvador junto con su familia.

"Yo me vine, dije ok todo se acabó, me voy para mi país", afirmó.

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Las niñas estadounidenses aún no logran adaptarse a El Salvador

Aunque la familia ha intentado reconstruir su vida en El Salvador, las menores continúan enfrentando dificultades para adaptarse al país de sus padres.

"Extraño a la familia de allá, la escuela, mis compañeros, los maestros", compartió Paola Ruano, la otra hija de Yessenia.

La decisión del juez federal surge de una demanda colectiva presentada el año pasado por familias que enfrentan circunstancias similares. Sin embargo, la alegría de la familia no es completa debido a que la situación migratoria de Miguel Guerra, esposo de Yessenia, aún no está resuelta.

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"Él también estaba en el proceso, pero como beneficiario, eso significa que hasta que la visa esté garantizada él podría viajar. Nuestro temor es eso, que el juez no autorice que él pueda viajar con nosotros", explicó la mujer.

Mientras espera una resolución definitiva, Miguel Guerra permanecerá en El Salvador, donde están construyendo su casa: "Viendo lo que se pueda tramitar; ya si no es temprano, pero que siempre se debe poderme ir yo de vuelta", señaló.

Durante el último año, ambos han aprovechado el tiempo para capacitarse en distintos oficios. Miguel obtuvo una certificación como electricista y aprendió mecánica de motocicletas, mientras que Yessenia estudió para ser barista, tomó cursos de repostería y bartending, además de continuar aprendiendo inglés.

Antes de autodeportarse, Yessenia trabajaba como asistente de maestra en Milwaukee, Wisconsin, empleo al que espera regresar tan pronto como le sea posible volver a Estados Unidos.