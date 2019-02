México detiene a niños no acompañados que buscan llegar a EEUU para pedir asilo

La decisión de detener a los niños no acompañados es la manera como las autoridades mexicanas los frenan antes de que puedan pisar Estados Unidos. Con la llegada de las últimas caravanas migrantes a Tijuana, los solicitantes de asilo están teniendo que anotarse en listas no oficiales —ocurre desde agosto— mientras las autoridades estadounidenses les permiten solicitar asilo. Con esto limitan el número de personas que cruzan la frontera y los hacen esperar del lado mexicano, en Tijuana, una de las ciudades más peligrosas del mundo y que cerró 2018 con más de dos mil homicidios.

Ramos, de Al Otro Lado, asegura que nueve niños que ella misma ha acompañado hasta la frontera han sido detenidos desde noviembre: siete de ellos fueron llevados a refugios de jóvenes, mientras que el resto pasó semanas bajo custodia de las agencias de protección de menores. "México no tiene nada que ofrecerle a los niños no acompañados más allá de un orfanato o que sean echados a las calles al cumplir los 18 años. México no puede proteger a estos niños", dijo a Buzzfeed. "El sistema estadounidense para niños no acompañados que buscan protección literalmente les da a estos niños la posibilidad de sobrevivir y convertirse en adultos con sueños y un futuro".