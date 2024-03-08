Cambiar Ciudad
“Me dio covid, me quedé más tiempo en EEUU y ahora no me permiten entrar”. Preguntas de inmigración

Entre 2020 y 2022, Estados Unidos cerró sus fronteras para evitar la propagación del coronavirus. Miles de extranjeros se vieron afectados y cientos se quedaron más allá del tiempo permitido por sus visas. Ahora quieren volver y muchos no pueden hacerlo. Te explicamos por qué.

Jorge Cancino's profile picture
Por:Jorge Cancino
Una inmigrante originaria de uno de los países cuyos ciudadanos no necesitan visa para entrar a Estados Unidos tiene problemas para viajar nuevamente y no le permiten abordar el avión. ¿La razón? En 2021 contrajo covid-19 y se quedó más tiempo del permitido. Pregunta qué puede hacer y si existe un camino para pedir perdón.

Respondemos a estas y otras preguntas sobre inmigración que nos llegan a la redacción de Univision Noticias. Puedes enviarnos la tuya a: jcancino@univision.net.

El COVID no la dejó viajar

Johana quiere regresar a Estados Unidos en un viaje de turismo, pero cuando hizo el trámite en línea a través del programa ESTA, le rechazaron la solicitud y no recibió la autorización para embarcarse en el vuelo.

“El problema es que, al renovar mi ESTA, salió ‘Viaje No Autorizado’”, dice Johana. “Pueda que se deba porque durante mi (anterior) estadía en Estados Unidos me sobrepasé (del tiempo autorizado). No porque quisiera, sino que hace 2 años para entrar y salir pedían pruebas de covid y yo salí positivo y no puede salir en mi fecha acordada. ¿Qué debo hacer? Sólo me quedé 104 días” en vez de los 90 permitidos por el Programa de Visa Waiver (VWP).

ESTA es un sistema electrónico que opera 24/7 y que determina, de acuerdo con la información que pide y se ingresa, si el viajero cumple con los requisitos para volar y entrar a Estados unidos en el marco del VWP.

El Programa de Visa Waiver permite a viajeros de 41 países entrar a Estados Unidos en viajes de turismo y/o negocios y permanecer hasta un máximo de 90 días después de los cuales deben salir. Sólo permite extensiones de estadía en casos especiales, tal como enfermedad.

No existe perdón

El caso de Johana es serio porque “no existe ningún tipo de perdón disponible”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Lo dice el reglamento del programa”.

“Si la persona se excede su tiempo de estadía autorizado por el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (CBP) al momento de entrar al país, no existe una vía de perdón”, agrega.

Guerrero indicó que “en el tiempo de la pandemia el gobierno estuvo extendiendo las permanencias autorizadas de viajeros bajo el programa, pero el extranjero tenía que solicitar esa prórroga para evitar incumplir con la ley”.

A la pregunta si Johana tiene alguna solución al problema, Guerrero recomendó iniciar un “trámite regular” para obtener una visa tipo B1/B2 a través del Consulado de Estados Unidos “y durante la entrevista demostrar con evidencias que estuvo enferma por covid, razón por la cual no le fue permitido salir del país dentro de los 90 días permitidos por el programa”.

Cómo se pide

una extensión de estadía

El trámite de la extensión del tiempo de permanencia se hace por medio del Formulario I-539. Se trata de un trámite fácil de hacer, explican abogados consultados por Univision Noticias.

“El trámite debe pagarlo. Son $370 dólares más $85 por la toma de huellas digitales”, señala Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “La gestión le permite asegurar el trámite, así podrá sin problemas regresar a su país y volver a Estados Unidos”.

Si hace el trámite en tiempo, antes de que venza su estadía o la visa, “salva el estatus, aunque la visa se expire, pero siempre y cuando presente el formulario dentro de la fecha que debe hacerlo”, agregó.

“Si presenta la solicitud (de ampliación del plazo de estadía o cambio de estatus) de manera oportuna, por lo general los no inmigrantes no acumulan presencia ilegal mientras la solicitud está en trámite”, indica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

El Programa de Visa Waiver

El VWP permite a los ciudadanos de 41 países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios, explica el libro ‘Inmigración, las nuevas reglas: una guía de Univision’. El programa fue establecido en 1986 con el objetivo de eliminar barreras innecesarias para viajar, estimular la industria del turismo y permitir al DOS enfocar sus recursos consulares en otras áreas.

Los ciudadanos de los países del VWP deben cumplir con los requisitos de calificación para viajar sin una visa y, por ende, algunos no califican para utilizar el beneficio migratorio.

Los viajeros VWP necesitan tener una autorización válida a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) antes de su viaje, pasar por los filtros de seguridad en el puerto de entrada a Estado Unidos y ser registrados en el programa US-VISIT del DHS.


Los países que forman parte del programa son elegidos porque cada año envían a un gran número de hombres de negocios en viajes comerciales de corta duración. Los beneficiarios pueden permanecer hasta un máximo de 90 días, al término de los cuales deben marcharse de Estados Unidos.

