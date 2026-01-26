Gregory Bovino Greg Bovino, el rostro de las redadas migratorias en EEUU Las operaciones en contra de migrantes indocumentados, tienen un hombre que las encabeza, lo mismo a caballo en California que bajo la nieve de Minnesota.

El aire en Minneapolis no es solo frío; es una lámina de cristal quebrado que te corta los pulmones, y ahí, justo en medio de la calle, emerge Gregory Kent Bovino.

Tiene 55 años, el cráneo perfectamente rasurado —una esfera de piel pálida que parece repeler la nieve— y viste un abrigo de lana verde militar, largo hasta los tobillos, que se agita con una pesadez cinematográfica. Si uno cerrara un poco los ojos, Bovino no parecería un funcionario federal, sino el antagonista de alto presupuesto de una franquicia de algún comic de superhéroes, o quizás un oficial de una distopía de los años 40.

Bovino es, según lo bautizo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el “comandante general en jefe”. Pero para el resto del mundo es el rostro de la “Máquina Verde”, la patrulla fronteriza.

El Despliegue del Miedo

Bovino es uno de los pocos agentes federales que habla con la prensa y siempre va al frente con el rostro descubierto. Después de su actuación en California, encabezo la Operación “Midway Blitz” en Chicago, así como otras redadas controversiales en Charlotte (Carolina del Norte), Nueva Orleans (Luisiana) y Boston (Massachusetts).

Su imagen de película y su actitud retadora le han valido fuertes críticas por parte de la opinión pública y de algunos actores políticos. Gavin Newsom, gobernador de California, declaró, durante una entrevista en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). Qué, “Greg Bovino iba vestido literalmente como si hubiera comprado un uniforme de las S.S. en eBay” Pero las críticas parecen no tener ningún efecto en el agente ni en sus superiores que continúan respaldándolo y enviándolo a las cruzadas migratorias que el gobierno de Donald Trump ha lanzado desde que tomó la presidencia para un segundo periodo.

Su trayectoria es el arco perfecto del ascenso institucional:

Origen: Carolina del Norte, raíces ítalo-estadounidenses.

Formación: Conservación de recursos naturales (un giro irónico para alguien que ahora se dedica a la “limpieza” urbana).

La Academia: Ingresó en 1996, forjándose en el calor de la frontera con México.

Sin embargo, el Bovino de 2026 es un hombre nuevo. Su misión, bajo el mandato del segundo periodo de Trump, es demostrar que la línea geográfica de la frontera es una ficción legalista, Minneapolis.



La llegada de Bovino a Minnesota

A inicio de este mes, Greg Bovino, llegó con todo su equipo a la ciudad de Minneapolis y Saint Paul en Minnesota. Se ha dejado ver encabezando las redadas en los barrios del norte de la ciudad e incluso fue captado en video disparando el mismo, cartuchos de gases dispersores contra los manifestantes que exigen la salida inmediata de Bovino y su escuadrón de hombres enmascarados y armados que patrullan las calles bajo intensas nevadas que no dan tregua a la violencia.

Bajo ese clima extremo, el fin de semana, los agentes federales dispararon contra Alex Pretti, un enfermero de 37 años que grababa con su teléfono móvil la llegada de la caravana al barrio de Eat Street, un distrito gastronómico y comercial, muy cerca del centro de Minneapolis. Greg Bovino, declaro ante la prensa horas más tarde, que, “Algunos de esos valientes hombres y mujeres de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional se han unido a mí hoy aquí para mostrar su apoyo a todos los agentes federales que llevan semanas sufriendo constantes ataques en Minneapolis”. Lejos de lamentarse por los hechos, continuo manteniendo su actitud desafíente para detener a todos los indocumentados a los que llama “criminales”.

La maquinaria “Quiebra-Santuarios”

En 2020 se convirtió en el jefe de uno de los 9 sectores que tiene la “Border Patrol” en el país. Bovino describe la Patrulla Fronteriza, como una “Máquina verde”, que es su familia, también le gusta compartir en sus redes sociales videos de su equipo al que compara con Star Wars y sus mensajes los acompaña con la frase “que la fuerza esté contigo” y música de heavy metal.



En sus 30 años de servicio, Greg Bovino, nunca había salido de su sector hasta el año pasado que la administración de Trump comenzó enviarlo al interior del país a encabezar las redadas en las llamadas “ciudades santuario”, al ser cuestionado sobre su participación en este tipo de operativos, que implicaban una nueva responsabilidad en su carrera, Bovino respondió a la agencia AP

Ahora somos lo que yo llamo quiebra-santuarios. Ya No hay santuarios. No habrá más santuarios



A pesar de las polémicas en las que se ha visto señalado por el uso excesivo de la fuera por parte de sus agentes, como romper ventas de casas, sacar a familias completas a la fuerza de sus vehículos o incluso haber organizado una redada a caballo en el parque Mac Arthur de Los Ángeles, Bovino ha declarado que se “ha utilizado la fuerza necesaria”. Con esa actitud desafiante ha encarado discusiones frente a frente con funcionarios y periodistas que se atreven a cuestionarlo.

